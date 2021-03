Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b66c030-ece7-41fa-b35c-f9f7b5c25777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még várni kell a felmelegedésre.","shortLead":"Még várni kell a felmelegedésre.","id":"20210310_fagy_hideg_tavasz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b66c030-ece7-41fa-b35c-f9f7b5c25777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9394-cbfb-4f71-b9b1-1fe1592d4bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_fagy_hideg_tavasz_idojaras","timestamp":"2021. március. 10. 05:44","title":"Már estétől fagyhat és napközben sem lesz túl meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program telepítésére próbálják rávenni őket.","shortLead":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program...","id":"20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed886d-66f1-4812-83fc-6ec5610d698e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","timestamp":"2021. március. 10. 11:13","title":"Telefonon keresztül próbálják lehúzni az OTP-ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot. A csatornához estig nem érkezett erről értesítés.","shortLead":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot...","id":"20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609c51c9-ff44-402b-861f-b837eed1309f","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","timestamp":"2021. március. 10. 19:43","title":"Eldőlhetett a Klubrádió sorsa, de még csak a Médiatanács tudja, mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6036b552-5378-4056-bfed-1cdcfc3344e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus szerdán délben mutatta be az új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, a ROG Phone 5-öt, amiből három különböző verzió is készült.","shortLead":"Az Asus szerdán délben mutatta be az új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, a ROG Phone 5-öt, amiből három különböző...","id":"20210310_asus_rog_phone_5_ultimate_specifikacio_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6036b552-5378-4056-bfed-1cdcfc3344e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931ee1a-5b33-4bde-883d-a2c7a72422f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_asus_rog_phone_5_ultimate_specifikacio_gamer_telefon","timestamp":"2021. március. 10. 13:17","title":"18 GB RAM, 6000 mAh akkumulátor: itt az Asus új csúcsmobilja, a ROG Phone 5 Ultimate","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok terjesztését, a szöveges üzenetek küldése viszont elvileg továbbra is működik.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok...","id":"20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ede498c-7902-4658-8e9e-6a7a3d23e22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","timestamp":"2021. március. 10. 12:25","title":"Lelassították a Twitter adatforgalmát Oroszországban, mert nem törölt elég hatékonyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","shortLead":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","id":"20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbabdc9f-93ad-46c5-b553-cade94f0db6c","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 09. 21:35","title":"Az unióban nem engedélyezett vakcinák is bekerülhetnek az EU oltási igazolványába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, pedig sok részét jól esne örökre kitörölni az emlékeink közül. Nemcsak az egészségügyi helyzet miatt volt extrém egy év ez, a gazdaságban is olyan vad hullámzásokat láttunk, mint korábban békeidőben még soha. Az elmúlt 365 nap tíz rekordját és mélypontját gyűjtöttük össze.","shortLead":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány...","id":"20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e9f353-0eaa-4844-913a-84b2d6ab4ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","timestamp":"2021. március. 10. 11:20","title":"10 rekord és mélypont a magyar gazdaság elmúlt egy évéből, amióta együtt élünk a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]