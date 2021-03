Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","shortLead":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","id":"20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae110e2-7e17-4906-b48e-6f0bf4327ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","timestamp":"2021. március. 14. 17:57","title":"Elhunyt Murányi Marcell újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","shortLead":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","id":"20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ed08c6-e7c6-4409-8b47-13314c5e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","timestamp":"2021. március. 13. 12:11","title":"A 47-es villamos alá szorult egy piros autó a Fővám téren reggel - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek három halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek három halálos áldozata van.","id":"20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412880d-118c-4b9b-8516-c2004707732d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","timestamp":"2021. március. 14. 14:10","title":"A felismerhetetlenségig összeroncsolódott egy autó a Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","shortLead":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","id":"20210314_karambol_nyirtura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5dc734-4fdd-47d2-a968-a73bd985530f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_karambol_nyirtura","timestamp":"2021. március. 14. 08:18","title":"Hárman meghaltak egy Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd229ca-830f-4733-83ba-e5ccffbb335c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, pörgős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. A városvezető ezt már korábban jelezte a Miniszterelnökségnek, most az oltási helyszínek listáját is közzétette. 