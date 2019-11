Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az apa ellen vádat emeltek. ","shortLead":"Az apa ellen vádat emeltek. ","id":"20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df03e58-3548-4b6c-8197-fcff90dfee7b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. november. 04. 12:26","title":" Légpuskával lőtte állon magát egy gyerek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De ötöt kapott a Bayern is. ","shortLead":"De ötöt kapott a Bayern is. ","id":"20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595aa6a0-747a-4884-8806-9f36ec8ee0f7","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Bundesliga: Gulácsi csapata nyolcat rúgott Szalaiéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s képviselő azután tett feljelentést, hogy nem engedték be az ülésre.","shortLead":"Az MSZP-s képviselő azután tett feljelentést, hogy nem engedték be az ülésre.","id":"20191103_Nyomoz_a_rendorseg_a_gyori_valasztasi_bizottsag_egyik_hatarozata_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accff56d-2c8e-4ce2-a952-d9eeaf10539f","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Nyomoz_a_rendorseg_a_gyori_valasztasi_bizottsag_egyik_hatarozata_miatt","timestamp":"2019. november. 03. 15:49","title":"Nyomoz a rendőrség a győri választási bizottság egyik határozata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfa0730-d14e-4b12-969f-b5cfb5982e4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapotban lévő orosz járgánnyal az elmúlt négy évtizedben kevesebb, mint 40 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A remek állapotban lévő orosz járgánnyal az elmúlt négy évtizedben kevesebb, mint 40 ezer kilométert tettek meg.","id":"20191103_csaladi_ereklye_uj_gazdara_var_ez_a_balatonkenesei_kereklampas_zsiguli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dfa0730-d14e-4b12-969f-b5cfb5982e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e706a49-e680-4426-8ef7-d85abe1e1fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_csaladi_ereklye_uj_gazdara_var_ez_a_balatonkenesei_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2019. november. 03. 06:41","title":"Családi ereklye: új gazdára vár ez a balatonkenesei kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","id":"20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a0b7e-21e5-40ce-947d-8b6514a156aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 04. 10:33","title":"Szomorkodhat Mark Zuckerberg, a Google most legyőzte a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó teljesítményben? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a neves vezetéstudományi szakértők - Jim Collins és Morten T. Hansen - új könyve. Részlet. ","shortLead":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó...","id":"20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29d921-be85-42fd-833c-4d8c7d14a547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","timestamp":"2019. november. 03. 19:15","title":"Sikerre vágyik? Íme 5 makacs tévhit, ami csak nehezíti a dolgát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember, az MSZP–Párbeszéd pártszövetség 2018-as választási tanácsadója. Szerinte aki a fővárost vezeti, az automatikusan az Orbán-rendszer ellenpontjává válik. ","shortLead":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember...","id":"201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b510f280-1da5-40f0-8bd4-7a513a457395","keywords":null,"link":"/360/201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kampányguru: Karácsony meg sem úszhatja, hogy Orbán kihívója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","shortLead":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","id":"20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1957d282-0dfe-48f0-85ae-56d7f4b3bfe6","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","timestamp":"2019. november. 04. 11:21","title":"Teljesen kiszáradt több tó Debrecen közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]