Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor kormányközeli emberek luxus életviteléről kérdezték. Az urizálás nem most kezdődött, egyedül méregdrága táskákból egy hosszú idővonalat lehet felrajzolni, amit a Duma Aktuál csapata, pontosabban Ceglédi Zoltán meg is tett. Árpád fejedelemig persze nem lehet visszamenni, csak Habony Árpádig, akinek sokszázezres Gucci-táskáját éppen a szociális megszorítások ellen tüntető aktivisták előtt lóbálta. Kész szerencse, hogy nem maradt a villamoson, ahogyan Orbán Ráhel mai árfolyamon számolva 19 milliós Hermès-táskája sem. Ez KAP-nél kiverte a biztosítékot, és a java csak ezután jött. ","shortLead":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor...","id":"20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d.jpg","index":0,"item":"c287501c-baef-4cb6-a0cb-51afca37c029","keywords":null,"link":"/360/20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","timestamp":"2025. június. 07. 19:30","title":"„120 millió forintból egy egész falut kapok” – a kormányközeli luxustáskák története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. június. 07. 15:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115591ad-3409-4511-9644-ff6d65fe9332","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jannik Sinner két szettes előnyről bukta el a Roland Garros történetének leghosszabb fináléját.","shortLead":"Jannik Sinner két szettes előnyről bukta el a Roland Garros történetének leghosszabb fináléját.","id":"20250608_carlos-alcaraz-jannik-sinner-roland-garros-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115591ad-3409-4511-9644-ff6d65fe9332.jpg","index":0,"item":"0318c34c-506b-499d-9d92-78e070aaeac3","keywords":null,"link":"/sport/20250608_carlos-alcaraz-jannik-sinner-roland-garros-donto","timestamp":"2025. június. 08. 21:29","title":"Gigászi csatában védte meg címét Carlos Alcaraz Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","shortLead":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","id":"20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1.jpg","index":0,"item":"e28c3dd9-b1fa-4669-aa6d-649d1c6557d9","keywords":null,"link":"/sport/20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","timestamp":"2025. június. 08. 15:59","title":"Kirúgták az olasz válogatott szövetségi kapitányát a norvégok elleni zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","shortLead":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","id":"20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd.jpg","index":0,"item":"462708bd-830b-45cb-8871-c55ec9505ca8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 17:46","title":"Megjött a hidegfront, húszfokos különbség alakult ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen úgy, hogy azt mutatja meg, mi van, ha nem jut belőle egy érintésnyi sem. Kritika.","shortLead":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen...","id":"20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620.jpg","index":0,"item":"5700c90a-6cfd-4ebe-b012-43d3aa12dc78","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 20:00","title":"Tenki Réka és Nagy Zsolt kegyetlen, de túl ismerős világba engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési miniszter a felelőst is gyorsan megtalálta: a Siemens addig nem kap új megrendelést a vasúttól, amíg a korábbi hibáikat ki nem javítják.","shortLead":"A közlekedési miniszter a felelőst is gyorsan megtalálta: a Siemens addig nem kap új megrendelést a vasúttól, amíg...","id":"20250607_Teljes-karteritest-fizet-a-MAV-a-balatoni-vasutvonal-karosultjainak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"99e2f552-ef17-46e7-ac73-9c848b93948b","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Teljes-karteritest-fizet-a-MAV-a-balatoni-vasutvonal-karosultjainak-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 15:36","title":"Lázár: Teljes kártérítést fizet a MÁV a balatoni vasútvonal károsultjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eset a dél-németországi Passauban, és több embernek sérülést okozott – közölte a rendőrség.","shortLead":"Az eset a dél-németországi Passauban, és több embernek sérülést okozott – közölte a rendőrség.","id":"20250607_Tomegbe-hajtott-egy-autos-Nemetorszagban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa.jpg","index":0,"item":"4fafbb3e-1445-41f5-8169-ba90f15992bf","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Tomegbe-hajtott-egy-autos-Nemetorszagban-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 19:26","title":"Tömegbe hajtott egy autós Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]