[{"available":true,"c_guid":"42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már csak autók kellenek hozzá, amelyek győzik ezt a tempót. ","shortLead":"Már csak autók kellenek hozzá, amelyek győzik ezt a tempót. ","id":"20250606_Europaba-is-jonnek-a-BYD-szupertoltoi-5-perc-alatt-400-kilometer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7.jpg","index":0,"item":"4b4c6abd-9897-41cd-80c3-af3ff3ca214e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Europaba-is-jonnek-a-BYD-szupertoltoi-5-perc-alatt-400-kilometer","timestamp":"2025. június. 06. 11:16","title":"Európába jönnek a BYD szupertöltői: 5 perc alatt 400 kilométer hatótávot adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dühöngő milliárdos épp egy új párt létrehozásáról szavaztatja követőit.","shortLead":"A dühöngő milliárdos épp egy új párt létrehozásáról szavaztatja követőit.","id":"20250605_Elon-Musk-szerint-Donald-Trump-erintett-az-Epstein-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"6267945f-3f11-48f1-a0f9-bd360ea5182e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Elon-Musk-szerint-Donald-Trump-erintett-az-Epstein-ugyben","timestamp":"2025. június. 05. 22:09","title":"Elon Musk szerint Donald Trump érintett az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész több évtized után távozik az ügyészségtől.","shortLead":"A legfőbb ügyész több évtized után távozik az ügyészségtől.","id":"20250606_Polt-Peter-Nehez-szivvel-adtam-be-a-lemondasomat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a.jpg","index":0,"item":"7a93df08-731b-46f0-b25a-49e4559cd8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Polt-Peter-Nehez-szivvel-adtam-be-a-lemondasomat","timestamp":"2025. június. 06. 10:43","title":"Polt Péter: Nehéz szívvel adtam be a lemondásomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi államtitkár szerint a következő két évre nem terveznek emelést.","shortLead":"Az egészségügyi államtitkár szerint a következő két évre nem terveznek emelést.","id":"20250606_2027-ben-kaphatnak-legkozelebb-beremelest-az-egeszsegugyi-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"62dc9925-b581-4c35-9ec7-0e139d776559","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_2027-ben-kaphatnak-legkozelebb-beremelest-az-egeszsegugyi-dolgozok","timestamp":"2025. június. 06. 18:48","title":"Takács Péter: 2027-ig nem kapnak béremelést az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87690af5-d22d-471a-8953-0ac283af8ae9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új kinevezés május 1-től érvényes, bár az eddigi testület még májusban is működött.","shortLead":"Az új kinevezés május 1-től érvényes, bár az eddigi testület még májusban is működött.","id":"20250606_felsooktatasi-akkreditacios-bizottsag-tagok-kinevezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87690af5-d22d-471a-8953-0ac283af8ae9.jpg","index":0,"item":"bfc8f5db-f83c-47bc-baef-610de37f95ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_felsooktatasi-akkreditacios-bizottsag-tagok-kinevezese","timestamp":"2025. június. 06. 09:02","title":"Kinevezték az új Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0229c17e-e08f-4a3a-a5b6-baba6cc4ef41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB I gólkirálya már szavazott.","shortLead":"Az NB I gólkirálya már szavazott.","id":"20250606_Bode-Daniel-arra-buzditja-a-kovetoit-hogy-szavazzanak-a-Voks-2025-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0229c17e-e08f-4a3a-a5b6-baba6cc4ef41.jpg","index":0,"item":"d992e0ed-2062-45da-8ca7-f461c105cb6d","keywords":null,"link":"/sport/20250606_Bode-Daniel-arra-buzditja-a-kovetoit-hogy-szavazzanak-a-Voks-2025-on","timestamp":"2025. június. 06. 15:12","title":"Böde Dániel arra buzdítja a követőit, hogy szavazzanak a Voks 2025-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió lesz. Az új struktúrát az unió állampolgárai fogják irányítani és kizárólag az európai jogszabályok hatálya alá tartozik majd. A működtetéséhez a vállalat új európai szervezetet hoz létre németországi székhellyel. A projekt Brandenburgban valósul meg, 7,8 milliárd eurós beruházással.","shortLead":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió...","id":"20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1.jpg","index":0,"item":"ac55a4b2-d8cd-4bb5-bac6-231dba375afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","timestamp":"2025. június. 07. 10:03","title":"Ez a szuverenitás: 2025 végére saját felhőt kap Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes időben bevásárolni a két ünnepnapra. ","shortLead":"Érdemes időben bevásárolni a két ünnepnapra. ","id":"20250606_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-punkosdi-hosszu-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"1ece7342-19c6-4e5b-bcde-89b0ede77052","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-punkosdi-hosszu-hetvegen","timestamp":"2025. június. 06. 11:32","title":"Így lesznek nyitva a boltok a pünkösdi hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]