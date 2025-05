Mi az a ferritin?

A ferritin egy fehérje, amely a szervezet vasraktáraként működik. Tárolja a vasat, és szükség esetén a véráramba ereszti azt. A ferritin az egyik legmegbízhatóbb biomarkere a vashiány korai stádiuma, illetve a vérszegénység kimutatásának. Az alacsony ferritinszint a vasraktárak kimerülését és a szervezetünk vashiányát jelezheti.

Miért fontos a ferritin ellenőrzése?

Az alacsony ferritinszint a vashiány egyik legkorábbi jele, amely egyéb laborértékek változása, illetve akár már a tünetek megjelenése előtt is észlelhető. Ez lehetőséget ad arra, hogy a problémát még a komolyabb következmények előtt kezeljük.

Hogyan mérhető a ferritin szintje?

A ferritin szintje rutin vérvizsgálattal meghatározható. Felnőttek esetében a ferritinszint általában 30-300 µg/L között tekinthető normálisnak, de nőknél gyakran előfordul, hogy ez az érték az alsó tartományokban mozog a menstruáció alkalmával történt vér- és egyben vasveszteség miatt. Ha a ferritin szintje 30 µg/L alatt van, az vashiányos állapotra utalhat. Ugyanakkor, ha a ferritin meghaladja a 300 µg/L értéket, az jelezhet gyulladást, fertőzést vagy akár komolyabb betegséget is.

Terhesség és ferritin

A terhesség esetén a vasigény megnövekszik, hiszen a fejlődő magzatnak is szüksége van vasra, miközben a kismama szervezetének is folyamatosan alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez. Ha a vasellátottság nem megfelelő, a kismama könnyen vashiányos állapotba kerülhet, amely az ő egészségét és a baba fejlődését is veszélyeztetheti.

A terhesség alatti vashiány és/vagy vérszegénység kezelése általában időigényes, legalább 3-6 hónapig tart. És mivel a terhesség „csak” kilenc hónap, ezért fontos időben észrevenni, ha terhességi vashiány áll fenn. A ferritin mérése segíthet abban, hogy már a vashiány korai stádiumában felismerjük a problémát, és elkezdjük a szükséges vaspótlást, mielőtt a helyzet súlyosbodna. A vashiányos vérszegénység következményei közé tartozhat az anyai fáradékonyság, szédülés, légszomj, de sajnos a baba fejlődésére is rossz hatással lehet.

Sportolók és ferritin

Az aktív sportolók, különösen a hosszú távú állóképességi sportokat űzők (például futók, triatlonosok, kerékpározók stb.) nagyobb eséllyel lesznek vashiányosok, mivel a fokozott fizikai terhelés hatására gyorsan kiürülhetnek a vasraktáraik.

A ferritinszint mérése nekik is segíthet abban, hogy minél előbb felismerjék a vashiány kialakulásának jeleit, és időben intézkedjenek a megelőzésről vagy a kezelésről. Ezzel elkerülhető a teljesítmény csökkenése, ami egy sportolónak akár a karrierjét is befolyásolhatja. Ráadásul hosszú távú egészségi problémákat is segít megelőzni, ha időben észleljük a vashiányt.

Mit okoz a vasraktárak kiürülése? Vashiányos vérszegénység (anémia). A jelentős hemoglobinszint-csökkenés miatt romlik az oxigénszállítás, ami fáradtsághoz és erőtlenséghez vezethet.



Krónikus fáradtság és gyengeség. A sejtek oxigénellátásának csökkenése miatt az energiaszint tartósan alacsony maradhat.



Csökkent immunrendszeri működés. A vas nélkülözhetetlen az immunrendszer normál működéséhez is, így a szervezet hajlamosabb lesz a fertőzésekre.



Koncentrációs és memóriazavarok. Az agy oxigénellátásának romlása miatt kognitív funkciózavarok, feledékenység és figyelemhiány alakulhat ki.



Szív- és érrendszeri problémák. A szervezet fokozott terhelése miatt szívritmuszavar, szívelégtelenség vagy alacsony vérnyomás léphet fel.



Hajhullás és törékeny körmök. A hajhagymák és a köröm tápanyagellátása romlik, ami fokozott hajhulláshoz és törékeny körmökhöz vezethet.



„Fagyoskodás”. A csökkent hemoglobinszint és az oxigénellátás zavara miatt a szervezet hőháztartása is károsodhat, amitől mindig úgy érezhetjük, hogy fázunk.



Izomgyengeség és csökkent állóképesség. A vashiány izomfáradtságot és csökkent sportteljesítményt eredményezhet.



Terhességi komplikációk. A vashiány növelheti a koraszülés, az alacsony születési súly és az anyai szövődmények kockázatát is.

Mikor lehet abbahagyni a vaspótlást?

Erre megint a ferritinszint ellenőrzése ad választ, ugyanis ha a többi laborértékünk már teljesen normális, akkor is előfordulhat, hogy a vasraktárak még nem teljesen töltődtek fel. A ferritinszint folyamatos nyomon követése tehát segíthet abban, hogy a vaspótlás időtartama és mértéke optimális legyen. A megfelelő vasszint fenntartása elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet hatékonyan működhessen, és elkerülhetőek legyenek a vashiány hosszú távú következményei.

A vashiány kezelése

Szerencsére a vashiány kezelése egyszerűen kivitelezhető, ha a kiváltó okát sikerül felismerni és megszüntetni. A kezelés általában szájon át bevehető vaskészítményekkel történik, de vannak olyan súlyos vagy gyors beavatkozást igénylő esetek, amikor intravénás vaskezelésre is szükség lehet (például a terhesség 3. trimesztere, a krónikus vesebetegség, vagy ha valamilyen okból a beteg emésztőrendszeréből nem képes megfelelően felszívódni a vas).

FONTOS! Míg a szájon át történő vaspótlás hatására a vasraktárak általában 3-6 hónap alatt töltődnek fel teljesen, addig a hemoglobin szintje már az első hetekben megemelkedhet.