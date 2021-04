Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","shortLead":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","id":"20210424_usa_oltas_janssen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0148928-deec-4169-b679-0753f77656a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_usa_oltas_janssen","timestamp":"2021. április. 24. 08:25","title":"Folytatják az oltást a Janssen-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan zajlanak, az ügyészségnél pedig nem az eljárások minőségével van baj, hanem azok elmaradásával.","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan...","id":"20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f9b25-3cfc-4304-8d03-276181c6e050","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","timestamp":"2021. április. 23. 18:37","title":"Transparency: Nem alkalmas a korrupció érdemi csökkentésére a kormány Helyreállítási Terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","shortLead":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","id":"20210423_4_6_villamos__hev_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b2414-87ed-4614-b9e5-7055128f1ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_4_6_villamos__hev_bkk","timestamp":"2021. április. 23. 12:05","title":"Karbantartás miatt nem jár a 6-os villamos hétfő éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317244a3-9767-43b9-8617-c6b75a0e9060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el a futólegenda.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el a futólegenda.","id":"20210424_monspart_sarolta_gyaszhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317244a3-9767-43b9-8617-c6b75a0e9060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3d8bfa-08b9-4558-b50c-80f2d57ce478","keywords":null,"link":"/sport/20210424_monspart_sarolta_gyaszhir","timestamp":"2021. április. 24. 11:02","title":"Meghalt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","shortLead":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","id":"20210424_m1_auto_kieges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0665a-2c94-4cbe-a2c9-a2fe94820864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m1_auto_kieges","timestamp":"2021. április. 24. 10:51","title":"Videón, ahogy kiég egy autó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","shortLead":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","id":"20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae51a69-6607-4d59-bf63-add0ae35623b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","timestamp":"2021. április. 23. 07:47","title":"Az euróhoz képest gyengébb, a dollárhoz képest erősebb lett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup közgazdász a német lapban.","shortLead":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup...","id":"20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f17f227-c1b9-4f3f-800e-9345af095817","keywords":null,"link":"/360/20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","timestamp":"2021. április. 23. 07:30","title":"Tagesspiegel: Közép-Európa miatt elkerülhetetlen a kétsebességes Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban megújuló energiaforrásból üzemeltetnek majd. Az időjárás-előrejelzés terén lesz hasznos.","shortLead":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban...","id":"20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c89167e-d06e-44aa-88c5-4dceb74d8233","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","timestamp":"2021. április. 22. 15:03","title":"Másodpercenként 32 000 billió számítást végez majd a britek új szuperszámítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]