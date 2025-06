Kinek van ideje napi egy-egy órát meditálni? És ha sikerül is: nem valami ezoterikus humbug ez az egész, jó ez nekem valamire? Sokan tehetnek fel ilyen és ehhez hasonló kérdéseket, ha a meditáció kerül szóba. Pedig akik értenek hozzá, azt mondják, hogy bőven elég kicsiben kezdeni, napi 5–10 perces elcsendesedésekkel, és már ez is egész életünkre kiható eredményt hozhat: megoldást a kiégésre vagy a szorongásra, fizikai betegségekre és a memóriazavarra, javítja a teljesítményünket és segít akár a függőségekből is kilábalni.

Az összpontosítás gyengéd formája, elvárások nélkül

Legalábbis ezt állítja egy új könyv, a Meditáció a mindennapokra – Egyszerű módszerek elme és test lenyugtatására című kötet szerzője, Ann Swanson. A diplomás jógaterapeuta bevallott célja, hogy lehántsa a misztikumot az ősi gyakorlatokról, és ismertesse a meditációval kapcsolatos legfontosabb tudományos eredményeket, valamint megmutassa, hogyan segíthetik a különféle technikák az életünk megváltoztatását és a modern világban való eligazodást.

De hogyan is lehet definiálni a meditációt? Swanson szerint meditáció minden olyan gyakorlat, amelynek során figyelmünket és tudatosságunkat ellazult állapotban a jelen pillanatra irányítjuk, ezáltal pedig segítjük a tudat tisztaságát és az érzelmi stabilitást. Ez a tudatállapot könnyed, nyitott, kíváncsi, elfogadó, együttérző és kedves – önmagunk és mások irányába is. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a meditáció az összpontosítás gyengédebb, gondoskodóbb formája az elvárt siker nyomása nélkül.

