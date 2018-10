Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ungár Péter a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen szólalt fel, párttársai pedig Orbán-idézetekkel tiltakoztak.","shortLead":"Ungár Péter a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen szólalt fel, párttársai pedig Orbán-idézetekkel tiltakoztak.","id":"20181015_Kover_Laszlo_kizarta_a_parlamenti_ulesrol_az_LMP_kepviseloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2206305-480f-4c99-b6b6-0feaef94c596","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Kover_Laszlo_kizarta_a_parlamenti_ulesrol_az_LMP_kepviseloit","timestamp":"2018. október. 15. 13:54","title":"Kövér László kizárta a parlamenti ülésről az LMP képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hónapokkal később, október helyett csak a jövő évben, január vége felé landol a Ryugu aszteroidán a Hajabusza-2 japán űrszonda, mert a kisbolygó felszíne a vártnál göröngyösebb, és ezért nehéz megfelelő leszállóhelyet találni a számára.","shortLead":"A tervezettnél hónapokkal később, október helyett csak a jövő évben, január vége felé landol a Ryugu aszteroidán...","id":"20181014_hajabusza_2_urszonda_landolasa_ryugu_aszteroida_kisbolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ba345-6aeb-4e41-b630-ec2548154796","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_hajabusza_2_urszonda_landolasa_ryugu_aszteroida_kisbolygo","timestamp":"2018. október. 14. 07:03","title":"\"Némi fejtörést okoz\" a kutatóknak az, amit az űrben száguldó aszteroidán találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes és igen hasznos újdonsággal bővült az utazós appok egyik népszerű darabja. Az új funkció a repüléshez készülődés alighanem leggyakoribb problémáját orvosolja, igen modern módon. ","shortLead":"Érdekes és igen hasznos újdonsággal bővült az utazós appok egyik népszerű darabja. Az új funkció a repüléshez...","id":"20181014_repulogep_poggyasz_csomag_meret_ellenorzes_alkalmazas_kayak_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270d542b-f666-4e04-9207-6fa15ad5c69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_repulogep_poggyasz_csomag_meret_ellenorzes_alkalmazas_kayak_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. október. 14. 14:03","title":"Van olyan telefonos program, amelyik ránézésre megmondja, felfér-e ingyen a csomagja a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","shortLead":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","id":"20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af9608a-bb11-4628-8df6-ae007cd2925f","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","timestamp":"2018. október. 14. 06:43","title":"Szokatlan szigor: a kormány fellép az EU-projektek túlárazása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d0a8bd-5e05-4459-be66-2679b40631dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Pétert és R. Gyulát 2015 novemberében fogták el, fegyveres támadások előkészítésével vádolják őket, az is felmerült, hogy Orbán Viktort akarták megölni, de ezt mindeddig nem sikerült bebizonyítani. Ellenben kettőjüket összesen 21 év börtönre ítélték.","shortLead":"M. Pétert és R. Gyulát 2015 novemberében fogták el, fegyveres támadások előkészítésével vádolják őket, az is felmerült...","id":"20181015_Iteletet_hoztak_a_hirhedt_magyar_neonacik_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d0a8bd-5e05-4459-be66-2679b40631dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acb0324-4996-4942-b32b-ec6af763f478","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Iteletet_hoztak_a_hirhedt_magyar_neonacik_ugyeben","timestamp":"2018. október. 15. 18:22","title":"Ítéletet hoztak a neonácik ügyében, akik állítólag Orbánt is meg akarták ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a46969-a5d2-406a-8abe-9debae2e50db","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Közel nulla energiaigényű épületeket lehet csak felhúzni 2021-től az EU-ban. Az új szabályok szerint a felhasznált energia egy részének megújuló forrásból kell származnia. ","shortLead":"Közel nulla energiaigényű épületeket lehet csak felhúzni 2021-től az EU-ban. Az új szabályok szerint a felhasznált...","id":"201836__szigorodo_eus_eloirasok__zero_energias_epuletek__nadtegla__hagyomany_esujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a46969-a5d2-406a-8abe-9debae2e50db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5d7225-bf5d-4bb7-8c0f-966bac76c297","keywords":null,"link":"/gazdasag/201836__szigorodo_eus_eloirasok__zero_energias_epuletek__nadtegla__hagyomany_esujitas","timestamp":"2018. október. 14. 12:00","title":"2021-től új világ jöhet, magyar nádtéglából, műanyag szemétből és szalmából épülhetnek az ökoházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04063d45-4a30-4dba-a469-0e7a1c6c9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veszély ellenére sem hajlandó elhagyni otthonát egy törzsfőnök Indiában.","shortLead":"A veszély ellenére sem hajlandó elhagyni otthonát egy törzsfőnök Indiában.","id":"20181015_Ram_dolhetnek_a_hegyek_akkor_sem_megyek_el_innen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04063d45-4a30-4dba-a469-0e7a1c6c9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccbe291-da6c-4d1c-b1cc-4184cab92119","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Ram_dolhetnek_a_hegyek_akkor_sem_megyek_el_innen","timestamp":"2018. október. 15. 10:01","title":"\"Rám dőlhetnek a hegyek, akkor sem megyek el innen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]