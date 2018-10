Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt venné el a parlamenti többség.

Egyetlen nap alatt átnyomják a parlamenten a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetését. Ha a kormánytöbbség holnap megszavazza Bánki Erik törvénymódosítóját, akkor egy nappal az után, hogy Áder János aláírja a törvényt, az már életbe is lép. A már meglévő szerződésekre még járni fog az állami támogatás, de az ez után megkötöttekre már nem. Sőt, azokra sem, amelyek most is élő szerződés meghosszabbítása után járnának.

De miért volt ennyire népszerű a lakás-takarékpénztár?

Az állami támogatás összege most még a betétként elhelyezett összeg 30 százaléka, legfeljebb évi 72 ezer forint, ezt a maximumot havi 20 ezer forintos befizetéssel lehet igénybe venni. Az összeget bármilyen lakáscélra fel lehet használni, és a lakáshitel előtörlesztésébe is be lehet forgatni.

Ráadásul egy lakás-takarékpénztártól az ember sokkal könnyebb feltételekkel kaphat állami támogatást a lakásvásárláshoz, mint ha csokot igényelne, például ebből nem zárják ki a gyerekteleneket.

A Bankmonitor.hu korábban úgy számolt: egy 4 éves, 20 ezer forintos szerződéssel nagyságrendileg 1,25 millió forinttal, míg egy 10 éves futamidejűvel 3,1 millió forinttal csökkenthető a hiteltartozás. Ezt az összeget közeli hozzátartozók részére nyitott lakástakarékkal akár többszörözni is lehet. A portál készített egy összehasonlító elemzést arról is, miben különbözik a lakás-takarékpénztár és a banktól kapott lakáshitel, és arra jutott: a banki hitel mellett a magasabb felvehető összeg szól, húszévesnél hosszabb időtávra tervezve viszont már megnő a hitel teljes visszafizetésének mértéke. Kamat és végtörlesztési díj szempontjából pedig nincs egyértelmű győztes.

De társasházak, lakóközösségek is dönthetnek úgy, hogy igénybe veszik az állam által nyújtott 30 százalékos támogatást. Esetükben a lakások számától függ, hogy mennyi az a maximális összeg, amelyet az állam minden évben hozzátesz megtakarításukhoz. Az összegyűlt pénzt a közös tulajdonban álló épületrészek felújítására, korszerűsítésére, vagy éppen a társasház, lakásszövetkezet által korábban felvett hitel visszafizetésére fordíthatják.

Így aztán nem csoda, hogy a magyarok megtakarításain belül a betétek közel egyharmados arányt képviselnek, hiszen a lakástakarékokat is ide könyvelik. 2003 és 2016 között a betétállomány évente átlagosan 16 százalékkal nőtt. A lakástakarék-ügyfelek korábban inkább a meglévő otthonuk felújítására költötték a pénzt, amióta viszont drágulásnak indultak a lakások, egyre inkább lakásvásárlásra szánják az ott gyűjtött összeget. A magyar lakás-takarékpénztárak hitelállománya 2016-ban 289, a betétállományuk 725 milliárd forint volt a Portfolio összesítése szerint, és ez az összeg évről évre dinamikusan nőtt.

Ezek alapján egyértelmű, hogy a lakás-takarékpénztárak a 30 százalék állami támogatás miatt voltak ennyire népszerűek, épp amiatt, amit most elvennének a képviselők.