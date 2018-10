Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c323f981-24ee-4b5a-b270-c9d691ecccac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezők úgy becsülték, 240 ezren vonultak fel. ","shortLead":"A szervezők úgy becsülték, 240 ezren vonultak fel. ","id":"20181013_Tobb_mint_200_ezren_tuntettek_Berlinben_az_idegengyulolet_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c323f981-24ee-4b5a-b270-c9d691ecccac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fb252b-1007-4a52-aa13-09ae76cd5cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Tobb_mint_200_ezren_tuntettek_Berlinben_az_idegengyulolet_ellen","timestamp":"2018. október. 13. 20:09","title":"Több mint 200 ezren tüntettek Berlinben az idegengyűlölet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket. Zuckerberg akkor ígéretet tett arra, hogy a funkciót mindenkinek megcsinálják, de ennek már hat hónapja. A tényeken pedig az sem változtat sokat, hogy közben előkerült egy érdekes képernyőkép. ","shortLead":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket...","id":"20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5228b-8047-4485-bdaa-58b71c309ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","timestamp":"2018. október. 15. 11:03","title":"Fél éve ígérgeti a Facebook, hogy bekapcsol egy funkciót, amellyel ki tudja, mióta “játszadozik” Zuckerberg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia sikerei ugrottak be.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia...","id":"20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b99a0-0c5a-4777-aff4-d4b846366d31","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","timestamp":"2018. október. 15. 14:49","title":"A Momentum már a Monarchia sikertörténetét próbálja felidézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010 óta megnőtt a korrupciógyanús közbeszerzések száma, de legalább pontosabban dokumentálják a megkötött szerződéseket.","shortLead":"2010 óta megnőtt a korrupciógyanús közbeszerzések száma, de legalább pontosabban dokumentálják a megkötött...","id":"20181015_Korrupciokutato_Kozpont_Egyre_kevesebb_az_indulo_es_egyre_tobb_a_gyanus_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2ae93c-d13a-4566-b117-cd0d6398710e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Korrupciokutato_Kozpont_Egyre_kevesebb_az_indulo_es_egyre_tobb_a_gyanus_kozbeszerzes","timestamp":"2018. október. 15. 08:01","title":"Korrupciókutató Központ: egyre több a gyanús közbeszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","shortLead":"A településfejlesztési pályázatoknál mostantól bizonyítani kell, miért annyi pénzre van szükség.","id":"20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af9608a-bb11-4628-8df6-ae007cd2925f","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Szokatlan_szigor_a_kormany_fellep_az_EUprojektek_tularazasa_ellen","timestamp":"2018. október. 14. 06:43","title":"Szokatlan szigor: a kormány fellép az EU-projektek túlárazása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indulatokat keltett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán egy a tavaszi szemeszterben készült „oktatóvideó”, amelyben diáklányok, leendő rendőrtisztek vulgáris szavakkal dobálózva adnak elő egy jelenetet. A film rendezője egy rendőr ezredes, akinek nem ez az első ilyen ügye.","shortLead":"Indulatokat keltett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán egy a tavaszi szemeszterben készült...","id":"20181015_Erotikus_hangulatu_videot_rendezett_egy_rendor_ezredes_a_diaklanyokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3d8deb-1e09-49c3-b027-684a6f283875","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Erotikus_hangulatu_videot_rendezett_egy_rendor_ezredes_a_diaklanyokkal","timestamp":"2018. október. 15. 09:25","title":"Erotikus hangulatú videót rendezett egy rendőr ezredes a diáklányokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már teljesítette a feladatát, és ez szerinte meg is történt. ","shortLead":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már...","id":"20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da30bcfc-6d6e-4266-bea2-6c03db7fdbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","timestamp":"2018. október. 13. 18:24","title":"Orbán újabb sportközpontot avatott Felcsúton és megmondta, mi az első számú nemzeti ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már nincs pénz. ","shortLead":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már...","id":"20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b258244-4994-49be-aeee-7497e0fc66f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","timestamp":"2018. október. 15. 11:01","title":"Megtelt a temető Kőszegen, nincs pénz az újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]