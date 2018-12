Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon működött a rendszer. ","shortLead":"Nem nagyon működött a rendszer. ","id":"20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794093af-6714-4c06-9e7e-5bf09251391f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 17. 14:53","title":"Sípályára irányította a GPS két magyar autóját Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc51afd-3d25-4eed-a38e-b83ed9cb03d4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt pontot.","shortLead":"Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja fogta magát és a papírját, magával vitte azt az Echo Tv-be, és felolvasta az öt...","id":"20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc51afd-3d25-4eed-a38e-b83ed9cb03d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92583761-7a7f-4c8c-9740-7648456f1914","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_MSZPs_beolvasta_az_ellenzek_ot_koveteleset_az_Echo_TVben","timestamp":"2018. december. 18. 05:50","title":"Egy MSZP-s beolvasta az ellenzék öt követelését az Echo Tv-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prőhle Gergelyt nemrég menesztették a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről, de az evangélikusok élére újra világi vezetőnek választották. Nem köti pártfegyelem, ezért elmondta véleményét a rabszolgatörvényről is.","shortLead":"Prőhle Gergelyt nemrég menesztették a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről, de az evangélikusok élére újra világi vezetőnek...","id":"20181217_Prohle_a_rabszolgatorvenyrol_Ha_valakit_arra_kenyszeritenek_hogy_tobbet_dolgozzon_az_rossz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3491dcf4-944e-4693-bf81-1d05970c0114","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Prohle_a_rabszolgatorvenyrol_Ha_valakit_arra_kenyszeritenek_hogy_tobbet_dolgozzon_az_rossz","timestamp":"2018. december. 17. 08:50","title":"Prőhle a rabszolgatörvényről: Ha valakit arra kényszerítenek, hogy többet dolgozzon, az rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","shortLead":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","id":"20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a47c8e0-bb2b-4ab4-8dee-e7ec39a2ca0d","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","timestamp":"2018. december. 17. 20:40","title":"Egy budapesti ház kertjéből jelentkezett be Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b195c7bb-c8fb-4b6c-b037-9ae4ce0cc6ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István embercsempészés és hivatali visszaélés bűntett miatt tett bejelentést. ","shortLead":"Tényi István embercsempészés és hivatali visszaélés bűntett miatt tett bejelentést. ","id":"20181218_Nyomoz_a_rendorseg_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b195c7bb-c8fb-4b6c-b037-9ae4ce0cc6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62047208-ce05-4050-9ab1-22dc73914096","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Nyomoz_a_rendorseg_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. december. 18. 16:49","title":"Nyomoz a rendőrség a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","shortLead":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","id":"20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d57fef-a3e4-4f27-931e-fa1cb7bd6647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 17. 14:55","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","shortLead":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","id":"20181217_M0s_M6_lehajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba37f9-10e5-4138-ae5d-573847c8a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_M0s_M6_lehajto","timestamp":"2018. december. 17. 12:15","title":"Végre kész az M0-s lehajtója az M6-os felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785be2bc-3148-4900-b71f-796b104ca751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2016-os amerikai elnökválasztás idején Moszkva feltételezhetően valamennyi közösségi médiumot igénybe vette a választás befolyásolására - állítja két jelentés, amelyből hétfőn kerültek nyilvánosságra részletek az amerikai sajtóban. Az egyikben arról is szó esik, hogy a hackerek napjainkban is gőzerővel dolgoznak. ","shortLead":"A 2016-os amerikai elnökválasztás idején Moszkva feltételezhetően valamennyi közösségi médiumot igénybe vette...","id":"20181217_amerikai_elnokvalasztas_orosz_beavatkozas_donald_trump_orosz_hackerek_politikai_kampany_internet_research_agency_orosz_trollok_facebook_instagram_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=785be2bc-3148-4900-b71f-796b104ca751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0498e56-c5fe-4736-94b8-92b3dcb684ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_amerikai_elnokvalasztas_orosz_beavatkozas_donald_trump_orosz_hackerek_politikai_kampany_internet_research_agency_orosz_trollok_facebook_instagram_twitter","timestamp":"2018. december. 17. 19:03","title":"Új jelentések: az oroszok minden platformon terítették a propagandát, hogy Trumpot győzelemre segítsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]