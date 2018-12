Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","id":"20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1875d8-5ae3-4adb-a9cc-c5a6758a8e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 20. 12:33","title":"Valaki betört a NASA belső rendszerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","shortLead":"Ezúttal egy Apple-dolgozó bakizott egy kínosat: androidos telefonnal népszerűsítette az Apple Musicot a Twitteren.","id":"20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb22bab-0995-4a93-be25-bb2a4151a8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3d010d-f5b0-4601-ad07-59dbcd98e6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_apple_music_nepszerusitese_a_twitteren_androidos_telefonnal","timestamp":"2018. december. 20. 13:03","title":"Ezt is megértük: androidos telefonnal reklámoz az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","shortLead":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","id":"20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eb5207-707e-4d03-b053-8750682c554e","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","timestamp":"2018. december. 20. 12:04","title":"Barack Obama felcsapta a Mikulás-sapkát, és beugrott egy gyerekkórházba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek, mint korábban.","shortLead":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek...","id":"20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d1db5-1d68-4528-a944-5980819f6a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","timestamp":"2018. december. 19. 07:18","title":"700 százalékkal nőtt a nyeresége, mégis bajba került Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","shortLead":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","id":"20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a7238-1960-4b5f-b466-80a8706fe8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","timestamp":"2018. december. 19. 10:22","title":"Megjelentek a jégsapkás, balesetveszélyes autók az utakon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikus a Facebookon hívta ki vitára a két humoristát.","shortLead":"A politikus a Facebookon hívta ki vitára a két humoristát.","id":"20181219_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_onnan_kapott_felkerest_ahonnan_biztosan_nem_varta_Ujhelyi_Istvantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec00f7e-7fa1-4dc0-a65e-a10834e800f0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_onnan_kapott_felkerest_ahonnan_biztosan_nem_varta_Ujhelyi_Istvantol","timestamp":"2018. december. 19. 15:47","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér onnan kapott felkérést, ahonnan biztosan nem várta: Ujhelyi Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181219_Hazi_feladat_a_tei_szunetre__itt_egy_lista_remeljuk_hasonlo_feladatokat_kapnak_a_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01922a8b-9914-4052-9c37-30825b38c2ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Hazi_feladat_a_tei_szunetre__itt_egy_lista_remeljuk_hasonlo_feladatokat_kapnak_a_gyerekek","timestamp":"2018. december. 19. 10:55","title":"Házi feladat a téli szünetre – itt egy lista, reméljük hasonló feladatokat kapnak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista úgy érzi, az MTVA-nál zajló tüntetés olyan, mint amikor betörnek az ember otthonába.","shortLead":"A humorista úgy érzi, az MTVA-nál zajló tüntetés olyan, mint amikor betörnek az ember otthonába.","id":"20181219_Bagi_Ivan_Fejuket_vesztett_kepviselok_fetrengenek_az_MTVA_epuleteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af96d450-8bd6-4b18-a9a4-c961e57bfaac","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Bagi_Ivan_Fejuket_vesztett_kepviselok_fetrengenek_az_MTVA_epuleteben","timestamp":"2018. december. 19. 08:52","title":"Bagi Iván: Fejüket vesztett képviselők fetrengenek az MTVA épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]