Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, szerdai mérkőzésén.\r

","shortLead":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aac133e-7756-4be0-aa34-019505a05b33","keywords":null,"link":"/sport/20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","timestamp":"2019. április. 24. 21:33","title":"Fél lábbal a BL négyes döntőjében a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás abban, hogy bizonyos hírszerzési információk birtokában nem cselekedtek.","shortLead":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás...","id":"20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360bcb-65ea-467c-8db6-6f0fe85db3ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","timestamp":"2019. április. 25. 17:11","title":"Lemondott a Srí Lanka-i védelmi minisztérium vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot...","id":"20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83c24bf-2530-494d-a53f-ca1a40cd1d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","timestamp":"2019. április. 25. 05:11","title":"Nyári meleg lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a869519c-f02b-45e5-9a77-da57625c8e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Földtani Intézet 150 éves fennállása előtt tiszteleg ezzel. ","shortLead":"A Földtani Intézet 150 éves fennállása előtt tiszteleg ezzel. ","id":"20190426_Negyszogletes_emlekermeket_bocsatott_ki_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a869519c-f02b-45e5-9a77-da57625c8e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d3a8d4-2f1d-4271-bbc4-13a01f3128dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Negyszogletes_emlekermeket_bocsatott_ki_a_jegybank","timestamp":"2019. április. 26. 16:17","title":"Négyszögletes emlékérméket bocsátott ki a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","shortLead":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","id":"20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf02f2-d7cb-481c-a9c7-f03efca4a250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","timestamp":"2019. április. 25. 06:45","title":"Meg fog lepődni, hol a legolcsóbb egy könnyű reggeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","shortLead":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","id":"20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794ad6c8-e38f-42b6-a40d-1c2ff07e29af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","timestamp":"2019. április. 25. 16:03","title":"Magyar kutatók találtak ki valamit, amivel könnyebben felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön kettőt is tenne ebből összehajtható telefonjára.","shortLead":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön...","id":"20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd275446-bf2c-4e85-a467-8eb956c488d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","timestamp":"2019. április. 26. 15:03","title":"Rugalmas kijelző és szenzorsziget(ek)? Furán oldaná meg a Nubia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf7585b-c99e-41ed-8e4b-69b8da000fe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mortal Kombat 11 fejlesztői is a mikrotranzakciós modellre építették üzleti stratégiájukat – vagyis arra, hogy a játékon belül vásárolhatunk magunknak ezt-azt. Egy játékos most kiszámolta, ez mit is jelent pontosan.","shortLead":"A Mortal Kombat 11 fejlesztői is a mikrotranzakciós modellre építették üzleti stratégiájukat – vagyis arra...","id":"20190425_mortal_kombat_11_mk11_verekedos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf7585b-c99e-41ed-8e4b-69b8da000fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d6ae5a-7d7f-405f-ac4a-c8278e7f1122","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_mortal_kombat_11_mk11_verekedos_jatek","timestamp":"2019. április. 25. 15:33","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt lehetne a Mortal Kombat 11-ben elkölteni – és igen nagyokat pislogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]