[{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Május 13-án, az EP-kampány hajrájában találkozik Trumppal Orbán. A helyszín: Washington.","shortLead":"Május 13-án, az EP-kampány hajrájában találkozik Trumppal Orbán. A helyszín: Washington.","id":"20190502_Hivatalos_osszejott_a_TrumpOrban_talalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea973a8b-1769-4fd4-a23a-e9566996f949","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Hivatalos_osszejott_a_TrumpOrban_talalkozo","timestamp":"2019. május. 02. 08:33","title":"Hivatalos: összejön a Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","shortLead":"A NAV már mindenkinek elküldte a tervezetet.","id":"20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d393b5-9e22-42b0-9cc9-a9118bc49ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd1ff-69bc-4782-9d0e-08ce98cf88de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_15_millio_embernek_semmit_sem_kell_tennie_hogy_szjabevallasa_legyen","timestamp":"2019. május. 02. 11:06","title":"1,5 millió embernek semmit sem kell tennie, hogy szja-bevallása legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény: ma csaknem 45 ezer forint „hiányzik” az átlagnyugdíjból. A trend alapján egyértelmű, hogy a jövő nyugdíjasai egyre nagyobb mértékben lesznek saját megtakarításaikra utalva. Az öngondoskodás szerepe nő. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény...","id":"20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b7a42-1637-4369-a2e6-bddf97f77c5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","timestamp":"2019. május. 02. 13:40","title":"Durván lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez viszonyítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer gyerek nem élhet ma Magyarországon az anyukájával. Vasárnap ők nem tudnak kinek szavalni.","shortLead":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer...","id":"20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be3ae-bf86-4c0b-acf3-99122fabcffd","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","timestamp":"2019. május. 03. 09:06","title":"Megható videó: 23 ezer gyereknek egészen mást jelent az anyák napja, mint társainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","shortLead":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","id":"20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc7f630-18a6-4116-aa72-3abaf9663664","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","timestamp":"2019. május. 02. 14:15","title":"Szerencséje volt Iker Casillasnak, hogy az edzésen kapott szívrohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","shortLead":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","id":"20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e61e7-458a-4fdb-ac61-7d95997089c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 01. 14:03","title":"Egyre biztosabb: még az idén egybegyúrhatják a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar formatervező. ","shortLead":"A hetvenes évek etalonautója volt az állólámpás Merci, az E-osztály alapja. Most ezt a kettőt elegyítette egy magyar...","id":"20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be5e4c9-57a9-4778-b0c3-76b0aeb00612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca969db-53fd-4850-af07-080280e86384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_David_Obendorfer_Icon_E_Concept_a_Mercedes","timestamp":"2019. május. 02. 12:25","title":"Körbejárta a világsajtót ez a magyar retró Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]