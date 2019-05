Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b76dbe5-ed5a-40f7-9756-446519ef7995","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn a VfB Stuttgart búcsúztatásával feljutott a Bundesligába.","shortLead":"Hétfőn a VfB Stuttgart búcsúztatásával feljutott a Bundesligába.","id":"20190528_Tortenelmi_tettet_hajtott_vegre_a_Bundesligaba_jutassal_az_Union_Berlin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b76dbe5-ed5a-40f7-9756-446519ef7995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb12bfb-982e-4f34-a5c9-113b6b92d972","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tortenelmi_tettet_hajtott_vegre_a_Bundesligaba_jutassal_az_Union_Berlin","timestamp":"2019. május. 28. 11:28","title":"Történelmi tettet hajtott végre a Bundesligába jutással az Union Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint júniusban jöhet változás.","shortLead":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint...","id":"20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853fe86b-353e-4275-a7e7-51a90825f6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","timestamp":"2019. május. 28. 14:06","title":"Rekordalacsonyan hagyták Matolcsyék az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai Bizottság elnöke. ","shortLead":"Az utolsó pillanatig minden megpróbálnak, hogy maradjon a csúcsjelölti rendszer és Manfred Weber legyen az Európai...","id":"20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8549a-e305-4682-9bda-a0de55d32fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Masnap_Brusszelben_az_Europai_Neppart_hallgat_es_nem_erdekli_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 28. 14:59","title":"Másnap Brüsszelben: az Európai Néppárt hallgat, más baja is van, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett \"Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia\" építésének előkészítéséről rendelkezik a kormány a legfrissebb Magyar Közlönyben.","shortLead":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett...","id":"20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f57e8-de60-44f0-b274-4a10d4ee4115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","timestamp":"2019. május. 28. 10:09","title":"Sportakadémiát és árvízi védművet akar a kormány a Hajógyári-szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ef68c-0694-4e12-8afa-a5cdc9013873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas luxusautó a Vörösvári út belső sávjában okozott kisebb torlódást. ","shortLead":"A hatalmas luxusautó a Vörösvári út belső sávjában okozott kisebb torlódást. ","id":"20190529_a_iii_keruletben_kerult_bajba_a_hirhedt_tilosban_parkolo_magyar_rollsroyce__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0ef68c-0694-4e12-8afa-a5cdc9013873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe9a9a6-b8e3-4491-8e51-b6a150af5709","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_a_iii_keruletben_kerult_bajba_a_hirhedt_tilosban_parkolo_magyar_rollsroyce__fotok","timestamp":"2019. május. 29. 06:41","title":"Bajba került a hírhedt magyar Rolls-Royce a III. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40272f1-46da-4bd2-9ae2-d9fe4e6c66da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább huszonhárom koszovói szerbet és bosnyákot, köztük rendőröket fogott el szervezett bűnözés gyanújával a Rosu koszovói különleges rendőri alakulat kedden Észak-Koszovóban. A koszovói elnök a szervezett bűnözés elleni harc támogatására szólított fel, míg a szerb elnök közölte: ha szerbek is veszélybe kerülnek, Belgrád lépni fog.","shortLead":"Legalább huszonhárom koszovói szerbet és bosnyákot, köztük rendőröket fogott el szervezett bűnözés gyanújával a Rosu...","id":"20190528_Lovoldozes_volt_EszakKoszovoban_legalabb_ketten_megsebesultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40272f1-46da-4bd2-9ae2-d9fe4e6c66da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2748aaa-f6e3-45ba-9234-502a37968fda","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Lovoldozes_volt_EszakKoszovoban_legalabb_ketten_megsebesultek","timestamp":"2019. május. 28. 13:16","title":"Lövöldözés volt Észak-Koszovóban - a szerb elnök teljes harckészültségbe helyezte a hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","shortLead":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","id":"20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e874d-2c5e-4bb9-8f16-0c50da9d5873","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","timestamp":"2019. május. 28. 14:28","title":"Elítélték a cégvezetőket, akik új gépekre vettek fel EU-pénzt, majd átfestették a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]