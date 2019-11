Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első Oroszország–Afrika-csúcstalálkozón. Moszkva már a szovjet időkben is befolyásos játékos volt Afrikában, ahová Putyin most vissza akar térni, de nem lesz könnyű dolga. ","shortLead":"A kontinens mind az 54 országának képviselői elutaztak Szocsiba, hogy részt vegyenek az első...","id":"201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b5a2256-e9a1-4f3c-a7ef-5164d2c509ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef78e04-5530-4150-ae17-b00f8d6f4bea","keywords":null,"link":"/360/201945__orosz_nyomulas_afrikaban__erdektelen_nyugat__kinai_rivalis__visszateroben","timestamp":"2019. november. 11. 11:00","title":"Putyin elindította az Afrika-hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség Soroksáron: az ellenzéki képviselők rögtön az alakuló ülésén megmutatták a Fidesz támogatta polgármesternek, hogy mire számíthat. És a legfontosabb pozíciókról még csak ezután döntenek. ","shortLead":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség...","id":"20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3b0b6-bbf8-4f68-9f51-cc11dbb3693e","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 06:15","title":"Összefogott az ellenzék Soroksáron: fizetés nélkül maradt a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk fejlődése a bizalom vagy a bizalmatlanság irányába fog megindulni?","shortLead":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk...","id":"20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07458be-2cf5-4c0a-8614-1d78287277c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","timestamp":"2019. november. 12. 08:15","title":"Ilyenek vagyunk, ha babakorunkban kialakult bennünk az ősbizalom. És ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az akadályozott közlekedés miatt több iskolában is szünetel a tanítás.","shortLead":"Az akadályozott közlekedés miatt több iskolában is szünetel a tanítás.","id":"20191113_Hongkongi_tuntetes_Harmadik_napja_benitjak_a_varos_kozlekedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5badc94-9eb3-4b39-8f7a-6ae3ae717748","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hongkongi_tuntetes_Harmadik_napja_benitjak_a_varos_kozlekedeset","timestamp":"2019. november. 13. 06:51","title":"Hongkongi tüntetések: megbénult a város közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere telefon beszélt Karácsony Gergely főpolgármesterrel.","shortLead":"A XII. kerület polgármestere telefon beszélt Karácsony Gergely főpolgármesterrel.","id":"20191112_Pokorni_egyeztetne_a_normafai_fakivagasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb54b0-6fc5-4693-87fc-f47e0845aef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Pokorni_egyeztetne_a_normafai_fakivagasokrol","timestamp":"2019. november. 12. 10:38","title":"Pokorni már egyeztet Karácsonnyal a normafai fakivágásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér keverékére hasonlító állatot a Föld legkisebb patásaként tartják számon.","shortLead":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér...","id":"20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd404c-a444-4335-839d-fd2b85fcf340","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","timestamp":"2019. november. 11. 18:15","title":"30 év után ismét fotó készült az állatról, ami úgy néz ki, mint egy szarvas meg egy egér keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga szürrealista festő Le seize septembre (Szeptember 16.) című festménye hétfő este New Yorkban az őszi műkincsárverések szezonnyitó aukcióján.","shortLead":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga...","id":"20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8eedb1f-ec9a-47a1-8f91-a21da9ec8a00","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","timestamp":"2019. november. 12. 21:33","title":"Majd 20 millió dollárért kelt el egy Magritte-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot arra, hogy megpróbálják összekötni az életüket.","shortLead":"A piacszerzés és a választékbővítés mellett mindenekelőtt az autóipar technológiai kihívásai sarkallták a két csoportot...","id":"201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516aa446-878b-4a5a-9847-1df48ecac6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41042-a6ce-4ad4-ab26-18213661d0a5","keywords":null,"link":"/360/201945__fiatpeugeotfuzio__amerikai_hozomany__globalis_jatekos__hazassagi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 13:00","title":"Óriás születik: házasodik a Fiat és a Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]