[{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megszólalt az alternatív tantervek alapján tartott oktatást is szabályozó törvényjavaslattal kapcsolatban. Szerintük nem szűnnek meg a Waldorf-iskolák, épp ellenkezőleg, még nagyobb mozgásteret is kapnak.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megszólalt az alternatív tantervek alapján tartott oktatást is szabályozó...","id":"20191115_Az_Emmi_szerint_csak_egyszerusitenek_az_alternativ_iskolakra_vonatkozo_szabalyzast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1b6015-3ab2-466e-977e-b09d516b4262","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Az_Emmi_szerint_csak_egyszerusitenek_az_alternativ_iskolakra_vonatkozo_szabalyzast","timestamp":"2019. november. 15. 17:47","title":"Az Emmi szerint nem kell bezárni a Waldorf iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lemondatott államfő, Evo Morales pártjának parlamenti képviselőivel új választások megtartásáról állapodott meg csütörtökön a bolíviai átmeneti kormány. Ez hozzájárulhat a belpolitikai válság rendezéséhez a latin-amerikai országban.\r

","shortLead":"A lemondatott államfő, Evo Morales pártjának parlamenti képviselőivel új választások megtartásáról állapodott meg...","id":"20191115_bolivia_uj_valasztas_evo_morales_elnoki_poszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd91e629-86d3-4251-af15-68c51f030b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_bolivia_uj_valasztas_evo_morales_elnoki_poszt","timestamp":"2019. november. 15. 06:59","title":"Új választások jönnek Bolíviában, miután elmenekült az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf23de-13d4-4111-87d0-f434169b7b0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint még a gyártó egyes képviselőinek sem feltétlenül egyértelmű, hogyan kell írni a CLA legfrissebb változatának a nevét.","shortLead":"A jelek szerint még a gyártó egyes képviselőinek sem feltétlenül egyértelmű, hogyan kell írni a CLA legfrissebb...","id":"20191116_a_nap_fotoi_ennel_jobb_banasmodot_erdemel_kecskemet_uj_csillaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbf23de-13d4-4111-87d0-f434169b7b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b786945d-5bd5-4e36-8bb2-31b78b948bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_a_nap_fotoi_ennel_jobb_banasmodot_erdemel_kecskemet_uj_csillaga","timestamp":"2019. november. 16. 06:41","title":"A nap fotói: ennél jobb bánásmódot érdemel Kecskemét új csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","shortLead":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","id":"20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6827ccb4-88dc-494a-9f76-4c8aab224703","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","timestamp":"2019. november. 15. 07:50","title":"Félmilliárd forintos kifizetetlen számlát hagyott maga után a Fidesz Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth Bertalan, az ellenzéki párt elnöke és frakcióvezetője, aki szerint a törvény elleni tiltakozással indult el az ellenzéki pártok együttműködése.","shortLead":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth...","id":"20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9ca70-204e-48b9-8184-9ea656e9b401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Az MSZP úgy tudja, hogy egyre több cég akarja alkalmazni a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","shortLead":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","id":"20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726c19ec-7994-4c32-a9c7-8531624a1a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","timestamp":"2019. november. 16. 20:47","title":"Hatmilliót fizet Dánia a menekülteknek, ha hazatérnek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti a bíróságok feletti kormányzati befolyást és biztosíthatja, hogy a különbíróságok felállítása nélkül is a kormánynak kedvező döntések születhessenek a politikailag kényes ügyekben – áll az Amnesty International Magyarország friss elemzésében.","shortLead":"A kormány kedden benyújtott egy 200 oldalas salátatörvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amely tovább erősítheti...","id":"20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053c301a-f5d1-4c68-86da-3f53c300f88d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_amnesty_international_magyarorszag_orban_kormany_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2019. november. 15. 13:53","title":"Amnesty: A kormány arra készül, hogy tovább korlátozza a bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","shortLead":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","id":"20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c8f6f7-df51-42a0-8d4a-e0c6e6867348","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","timestamp":"2019. november. 16. 11:50","title":"A nézőkkel teli lelátóra lőtt rá egy fegyveres New Jersey-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]