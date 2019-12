Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az izraeli légierő csapást mért vasárnap hajnalban a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet létesítményeire, miután a térségből a zsidó állam déli területét három rakétával megtámadták - közölte az izraeli hadsereg.","shortLead":" Az izraeli légierő csapást mért vasárnap hajnalban a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet...","id":"20191208_Ujabb_izraeli_legicsapast_Gazaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c0a6a9-c12f-4aa7-91a4-2ebef1bcdb88","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Ujabb_izraeli_legicsapast_Gazaban","timestamp":"2019. december. 08. 08:41","title":"Újabb izraeli légicsapást Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e266c7aa-cfaf-46de-8212-437f3451eb22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Egy 3500 forintos lopásba is bele lehet bukni.","shortLead":"Egy 3500 forintos lopásba is bele lehet bukni.","id":"20191209_Lebukott_a_nagykovet_amint_ujsagba_csomagolva_vitte_ki_a_lopott_holmit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e266c7aa-cfaf-46de-8212-437f3451eb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d7797b-e553-4ea6-894b-08f2af73cb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Lebukott_a_nagykovet_amint_ujsagba_csomagolva_vitte_ki_a_lopott_holmit","timestamp":"2019. december. 09. 07:46","title":"Lebukott a nagykövet, amint újságba csomagolva vitte ki a lopott holmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri iskolában a tanárját megkéselő fiatal édesapja meglátogatta a kórházban a késelés áldozatát, és egy órán át együtt sírtak - mondta az RTL Klub híradójának a diák ügyvédje.","shortLead":"A győri iskolában a tanárját megkéselő fiatal édesapja meglátogatta a kórházban a késelés áldozatát, és egy órán át...","id":"20191208_Meglatogatta_a_korhazban_fekvo_megkeselt_tanarnot_a_tamado_edesapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc20e41-bab6-4230-8349-b1071d76a2ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Meglatogatta_a_korhazban_fekvo_megkeselt_tanarnot_a_tamado_edesapja","timestamp":"2019. december. 08. 09:26","title":"Meglátogatta a kórházban fekvő megkéselt tanárnőt a támadó édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422b3cf-7d90-443a-a670-b32b8b6f9f8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók szóvivője. A robbanás pillanatáról megjelent egy videó.","shortLead":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók...","id":"20191207_Mar_7_halottja_van_az_eperjesi_gazrobbanasnak_tobb_eltuntet_meg_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d422b3cf-7d90-443a-a670-b32b8b6f9f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e9f1b-b0bd-452c-ae3d-ed4a7a134db7","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Mar_7_halottja_van_az_eperjesi_gazrobbanasnak_tobb_eltuntet_meg_keresnek","timestamp":"2019. december. 07. 15:41","title":"Videón az eperjesi gázrobbanás pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"","category":"cegauto","description":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség a honlapján.\r

","shortLead":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség...","id":"20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4caaa7-676f-40d1-a983-211b7c91d965","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","timestamp":"2019. december. 08. 08:31","title":"Több ember megsérült egy balesetben a 44-es főúton, teljes útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt akcióban. Három embert letartóztattak.","shortLead":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt...","id":"20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce9afc1-b2fe-4d71-b84d-390253a40892","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","timestamp":"2019. december. 09. 08:03","title":"Lekapcsoltak a netről 30 506 letöltős weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 14. lett csak a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon","shortLead":"A 14. lett csak a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon","id":"20191209_Az_utolso_meccsen_is_kikapott_a_noi_kezilabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d504ccd4-a035-4b59-8682-bdf97b08d056","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Az_utolso_meccsen_is_kikapott_a_noi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2019. december. 09. 11:38","title":"Az utolsó meccsén is kikapott a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem színész alkalmazottja.","shortLead":"Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem színész...","id":"20191207_Zaklatasi_vad_az_Uj_Szinhazban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a0bf1c-8120-4ade-a640-2a2cdf1bb05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12ecfb-0694-4aa0-a297-d04b77499602","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Zaklatasi_vad_az_Uj_Szinhazban_is","timestamp":"2019. december. 07. 13:40","title":"Zaklatási vád az Új Színházban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]