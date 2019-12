Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Maradhat a tavaly kialkudott 8 százalék, bár a szakszervezetek két számjegyű emelést akarnak.","shortLead":"Maradhat a tavaly kialkudott 8 százalék, bár a szakszervezetek két számjegyű emelést akarnak.","id":"20191219_Ugy_nez_ki_nem_lesz_nagyobb_minimalber_emeles_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e83fdd-fb30-4b39-9775-b93f745ec830","keywords":null,"link":"/kkv/20191219_Ugy_nez_ki_nem_lesz_nagyobb_minimalber_emeles_mint_tavaly","timestamp":"2019. december. 19. 07:32","title":"Úgy néz ki, nem lesz nagyobb minimálbér-emelés, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Estére beborul az ég.","shortLead":"Estére beborul az ég.","id":"20191220_A_Dunantulra_viharos_szel_jon_de_hideg_nem_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545dc65c-2342-4d0d-9c7c-b87ae6ccfa8d","keywords":null,"link":"/elet/20191220_A_Dunantulra_viharos_szel_jon_de_hideg_nem_lesz","timestamp":"2019. december. 20. 05:17","title":"A Dunántúlra viharos szél jön, de hideg nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd10afbf-5d1a-41a2-b9ee-fa5fd6fd228f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Átrendezte zászlóshajó vállalkozását, a Somogyi Elektronic Kft.-t Győr milliárdos üzletemberének családi holdingja. \r

\r

","shortLead":"Átrendezte zászlóshajó vállalkozását, a Somogyi Elektronic Kft.-t Győr milliárdos üzletemberének családi holdingja. \r

\r

","id":"201951_sing_real_estate_borkaiek_uzleti_koreben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd10afbf-5d1a-41a2-b9ee-fa5fd6fd228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b40c4-ae46-4e3b-a783-cdfab45308d2","keywords":null,"link":"/360/201951_sing_real_estate_borkaiek_uzleti_koreben","timestamp":"2019. december. 19. 12:00","title":"Átrendeződés Borkaiék üzleti körében, raktározásban mozgolódnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült az esetről.\r

\r

","shortLead":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült...","id":"20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf53ddf-8878-49c8-b9f6-edb3aa29aae3","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","timestamp":"2019. december. 19. 11:08","title":"Olyan részeg volt az utas a repülőn, hogy az üléshez kellett ragasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49cdf770-872b-4d22-90d3-cf3520d9956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres Margitot tavaly tavasszal ítélték öt év szabadságvesztésre hivatali vesztegetés elfogadása miatt, de a jelek szerint még mindig nincs börtönben.","shortLead":"Veres Margitot tavaly tavasszal ítélték öt év szabadságvesztésre hivatali vesztegetés elfogadása miatt, de a jelek...","id":"20191220_Egy_balon_tunt_fel_a_jogerosen_elitelt_volt_balmazujvarosi_polgarmester_aki_masfel_eve_nem_vonul_be_a_bortonbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49cdf770-872b-4d22-90d3-cf3520d9956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145081a4-736c-42e3-84f3-301058272ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Egy_balon_tunt_fel_a_jogerosen_elitelt_volt_balmazujvarosi_polgarmester_aki_masfel_eve_nem_vonul_be_a_bortonbe","timestamp":"2019. december. 20. 13:46","title":"Egy bálon tűnt fel a jogerősen elítélt volt balmazújvárosi polgármester, aki másfél éve nem vonul be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök fényképes igazolványhoz kötné a voksolást, ami miatt rengetegen eshetnek el a szavazójoguktól, de a toryk jól járnának.","shortLead":"A brit miniszterelnök fényképes igazolványhoz kötné a voksolást, ami miatt rengetegen eshetnek el a szavazójoguktól, de...","id":"20191219_Boris_Johnson_uj_intezkedese_tovabb_csokkentene_a_valasztok_szamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef8ddf7-31e1-4476-b889-ea57d9749bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Boris_Johnson_uj_intezkedese_tovabb_csokkentene_a_valasztok_szamat","timestamp":"2019. december. 19. 14:56","title":"Boris Johnson új intézkedése tovább csökkentené a választók számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb0c08e-3d06-4da6-bbd1-752185752c61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nem reprezentatív felmérés alapján 35 százalékuk szerint felesleges a vészfék-asszisztens, a sávtartó berendezés vagy az adaptív tempomat. ","shortLead":"Egy nem reprezentatív felmérés alapján 35 százalékuk szerint felesleges a vészfék-asszisztens, a sávtartó berendezés...","id":"20191219_vezetesi_asszisztensek_statisztika_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb0c08e-3d06-4da6-bbd1-752185752c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f83e6-b2f6-4340-be47-0a416f01bd08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_vezetesi_asszisztensek_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 19. 12:23","title":"A magyar autósok harmada szerint nem fontosak a sofőrsegéd rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként átlagosan 537 ezer forintot kaptak, akik nagyon jól dolgoztak.","shortLead":"Fejenként átlagosan 537 ezer forintot kaptak, akik nagyon jól dolgoztak.","id":"20191219_mnb_jegybank_jutalom_premium_matolcsy_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bf1e06-4967-4c75-b350-16ef03955c02","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_mnb_jegybank_jutalom_premium_matolcsy_gyorgy","timestamp":"2019. december. 19. 13:25","title":"460 milliót osztottak szét az MNB-ben év végi jutalomként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]