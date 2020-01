Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","shortLead":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","id":"20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18551165-5991-4e92-a1b9-c966c72fe5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. január. 19. 07:50","title":"Lezárják két órára az M1-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A buszon szúrta ki áldozatát, a szatyrából kilógó kiflik alapján azonosították. ","shortLead":"A buszon szúrta ki áldozatát, a szatyrából kilógó kiflik alapján azonosították. ","id":"20200118_Bortonbe_akart_jutni_tapetavagot_szoritott_egy_fiatal_no_nyakahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9e45f1-c398-41ae-8f30-5906dfd508cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Bortonbe_akart_jutni_tapetavagot_szoritott_egy_fiatal_no_nyakahoz","timestamp":"2020. január. 18. 14:26","title":"Börtönbe akart jutni, tapétavágót szorított egy fiatal nő nyakához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75edc-f32e-4cf8-b2fc-3a813d0a4e71","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Mesterséges intelligenciával jogi döntések éppúgy elemezhetők, mint állatorvosi nyilvántartások – mondja Gyekiczky Tamás, a digitális társadalom és a jogrendszer összefüggéseit Németországban kutató nyugalmazott bíró, aki szerint a valódi digitális forradalom, az e-akta sokkal gyorsabbá és átláthatóbbá tenné a bíróságok munkáját.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával jogi döntések éppúgy elemezhetők, mint állatorvosi nyilvántartások – mondja Gyekiczky...","id":"202003__digitalis_birosagok__kihivasok__itelkezo_algoritmusok__tisztelt_legfelsobb_szoftver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75edc-f32e-4cf8-b2fc-3a813d0a4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d566cd4-7afb-4d78-98d8-38e24d7a0ba0","keywords":null,"link":"/360/202003__digitalis_birosagok__kihivasok__itelkezo_algoritmusok__tisztelt_legfelsobb_szoftver","timestamp":"2020. január. 19. 08:15","title":"Ha nem alakítjuk át sürgősen a magyar bíróságokat, el fogjuk veszíteni a következő évszázadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye déli részén is áramingadozások vannak, Bács-Kiskunban a rendőrséget is kivezényelték az áramszünet miatt.","shortLead":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye...","id":"20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54520d-6f15-471d-ab5b-2a291808db9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","timestamp":"2020. január. 19. 12:25","title":"Összeomlott az állami áramszolgáltató a zúzmarától, Bács-Kiskunban a rendőröket is kivezényelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót – példátlan módon – nem is közöltek.","shortLead":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót –...","id":"202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39af48d-25f2-4111-8831-f1d83bcef8da","keywords":null,"link":"/360/202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","timestamp":"2020. január. 20. 07:00","title":"Százmilliárdok hiányoznak az államháztartásból, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB egyik tagja szerint a felfüggesztés lenne a megoldás, amíg tisztázzák a vádakat. Az Aján Tamás vezette szövetség válságtanácskozást tart.","shortLead":"A NOB egyik tagja szerint a felfüggesztés lenne a megoldás, amíg tisztázzák a vádakat. Az Aján Tamás vezette szövetség...","id":"20200119_Kizarnak_az_olimpiarol_a_sulyemelest_a_szovetseg_doppingbotranya_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344b3b2c-5a59-4046-b9d1-4824b0a6c0ca","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Kizarnak_az_olimpiarol_a_sulyemelest_a_szovetseg_doppingbotranya_miatt","timestamp":"2020. január. 19. 16:22","title":"Kizárnák az olimpiáról a súlyemelést a szövetség doppingbotránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inárcson, Gyulajon, Szakonyban és Döröskén polgármestert, a főváros XXII. kerületében, Törökszentmiklóson és Sajószentpéteren egyéni választókerületi képviselőket választanak, Nagybudméron pedig nemzetiségi képviselőket.","shortLead":"Inárcson, Gyulajon, Szakonyban és Döröskén polgármestert, a főváros XXII. kerületében, Törökszentmiklóson és...","id":"20200119_Nyolc_telepulesen_is_idokozi_valasztast_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31e7db3-59de-4c8f-9a4d-7e4b47265083","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Nyolc_telepulesen_is_idokozi_valasztast_tartanak","timestamp":"2020. január. 19. 08:30","title":"Nyolc településen is időközi választást tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","shortLead":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","id":"20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77a35ee-dc7a-4d8a-976f-f42abe5bf926","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","timestamp":"2020. január. 18. 17:35","title":"Nem fogadnák el a kormány ajánlatát a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]