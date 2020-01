Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot nevezték ki.","shortLead":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot...","id":"20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b94d55-c3b5-4887-b0f7-51a00b43dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","timestamp":"2020. január. 21. 17:42","title":"Karácsony örül Vitézy kinevezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","shortLead":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","id":"20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bd9526-1951-484c-903f-2c5bdc61513a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","timestamp":"2020. január. 23. 09:01","title":"Álnéven adta el a lakást, ami nem is volt az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5e82b3-5c08-491e-b1d7-09158e1a83a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A műszaki mentés ideje alatt az út egy részén teljes útzár van.","shortLead":"A műszaki mentés ideje alatt az út egy részén teljes útzár van.","id":"20200123_bmw_4_es_fout_karambol_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e5e82b3-5c08-491e-b1d7-09158e1a83a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca98ee3-2bac-453c-939b-3c7e52b7faa8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_bmw_4_es_fout_karambol_baleset","timestamp":"2020. január. 23. 11:50","title":"Egy BMW is összetört a 4-es főúton történt karambolban – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","shortLead":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","id":"20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe814-203e-4b9c-86e9-8c519196ca76","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 22. 20:45","title":"Megkezdődött Harvey Weinstein pere New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground legenda Pest fölött az ég című estjét.\r

\r

","shortLead":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground...","id":"20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422a97b-54c8-4885-a74d-50eaba1fadd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","timestamp":"2020. január. 23. 09:06","title":"Kamondy Ágnes a TRIP hajón folytatja visszatérését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

\r

","shortLead":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

\r

","id":"20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465a1bab-0cb5-452f-984f-091548676399","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","timestamp":"2020. január. 22. 18:51","title":"A nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]