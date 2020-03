Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","shortLead":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","id":"20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a389bfad-4196-4c8a-a115-402d4366911b","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","timestamp":"2020. március. 16. 15:06","title":"Parfümök helyett kézfertőtlenítőt kezd gyártani a Louis Vuitton a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan balhézó férfi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan...","id":"20200317_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e228f-3a15-4eec-9204-749293b26edb","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360","timestamp":"2020. március. 17. 08:00","title":"Radar360: Lezárásra, bezárásra ébredt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább tombol a vírus Olaszországban.","shortLead":"Tovább tombol a vírus Olaszországban.","id":"20200316_koronavirus_olaszorszag_elhunytak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0235fb5-23ac-428c-97b9-b0edfafd6c43","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_koronavirus_olaszorszag_elhunytak","timestamp":"2020. március. 16. 18:40","title":"Koronavírus: 2000 fölött az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint a kontinensen elsőként fog magas minőségű és megfizethető okostelefonokat gyártani. ","shortLead":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint...","id":"202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2c41c-7201-4ac9-b787-ddd36d349552","keywords":null,"link":"/360/202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","timestamp":"2020. március. 16. 14:00","title":"Oroszlános márka: egy afrikai mobilgyártó letarolná az olcsó telefonok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványellenes intézkedéseit igyekszik segíteni.","shortLead":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal...","id":"20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299c90ef-c77a-4a43-b478-700059c39a48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 12:03","title":"Ömlik a pénz a Facebookon a koronavírus-járvány elleni összefogásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c50ae3-9fd3-4c48-8e06-f75b2a5b04bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint a játékok alkalmasak lehetnek a vírus terjesztésére. Hasonló intézkedésről döntöttek néhány vidéki városban is.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint a játékok alkalmasak lehetnek a vírus terjesztésére. Hasonló intézkedésről...","id":"20200317_budapest_jatszoter_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54c50ae3-9fd3-4c48-8e06-f75b2a5b04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b8c9d1-b753-4b1a-a98c-883e82ffeaef","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_budapest_jatszoter_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely","timestamp":"2020. március. 17. 18:02","title":"Bezárják az összes budapesti játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","shortLead":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","id":"20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1a36ca-1922-4c5d-aeed-bce7f38be09b","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 16. 21:57","title":"Újabb ember gyógyult meg a koronavírusból Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43456622-ef97-46b8-aa95-7b5500965fe5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ráfizetéses az állami egészségügyben alvásterápiával foglalkozni, holott tömegeknek lenne rá szükségük. Most volt az alvás világnapja is, de kellő figyelmet nem kap a terület.","shortLead":"Ráfizetéses az állami egészségügyben alvásterápiával foglalkozni, holott tömegeknek lenne rá szükségük. Most volt...","id":"202011__koltseges_alvaszavarok__oraatallitas__figyelemhiany__alszanak_ra_egyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43456622-ef97-46b8-aa95-7b5500965fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721813dc-d657-4da1-83d5-16665beee77b","keywords":null,"link":"/360/202011__koltseges_alvaszavarok__oraatallitas__figyelemhiany__alszanak_ra_egyet","timestamp":"2020. március. 17. 07:00","title":"Százezreknek károsodhat súlyosan az egészsége, mégsem igazán törődünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]