Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro szerint a munkanélküliséggel kellene inkább foglalkozni.","shortLead":"Jair Bolsonaro szerint a munkanélküliséggel kellene inkább foglalkozni.","id":"20200331_A_brazil_elnok_a_koronavirusrol_Egyszer_mind_meghalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc652f43-4138-4bb1-a2d0-dd4ba14b0a89","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_A_brazil_elnok_a_koronavirusrol_Egyszer_mind_meghalunk","timestamp":"2020. március. 31. 17:20","title":"A brazil elnök a koronavírusról: Egyszer mind meghalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A részben vagy teljesen elektromos hajtású modellek részesedése igen komoly mértékben nőtt.","shortLead":"A részben vagy teljesen elektromos hajtású modellek részesedése igen komoly mértékben nőtt.","id":"20200401_europaban_visszaszoruloban_a_benzines_es_dizelautok_hibrid_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba228c9-aa4b-46f9-8b3c-e16ecdd1583b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb94d8a-0751-4d1e-9f0d-aeddbc26715e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_europaban_visszaszoruloban_a_benzines_es_dizelautok_hibrid_elektromos","timestamp":"2020. április. 01. 06:41","title":"Európában visszaszorulóban a benzines- és dízelautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette betegségéről a munkahelyét, és szigorú karanténba vonult. Még férjével és kislányaival sem érintkezik.\r

\r

","shortLead":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette...","id":"20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d37fc77-073c-47db-96a2-32b1f69a3f77","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 02. 08:35","title":"Barta Sylvia is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat az emberek, most egyből leállt az élet. A stand-upos otthoni relaxációval kezeli a bezártságot és már azon gondolkozik, hogy mi jöhet ezután. ","shortLead":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat...","id":"20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a946b03c-14a9-4cb8-b2fa-0b8604b97364","keywords":null,"link":"/360/20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 31. 18:30","title":"Litkai Gergely a Home office-ban: \"Ez egy jó lehetőség, hogy restartot nyomjunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az emlékévvel kapcsolatos feladatokra összesen 12 milliárdot irányzott elő a kormány.","shortLead":"Az emlékévvel kapcsolatos feladatokra összesen 12 milliárdot irányzott elő a kormány.","id":"20200401_A_kormany_kedvenc_kommunikatorai_felmilliardert_hirdetik_a_rendszervaltasi_emlekevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c12ae-c0bd-4c1b-bbfe-9d044bc123eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_A_kormany_kedvenc_kommunikatorai_felmilliardert_hirdetik_a_rendszervaltasi_emlekevet","timestamp":"2020. április. 01. 11:40","title":"A kormány kedvenc kommunikátorai félmilliárdért hirdetik a rendszerváltási emlékévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a23a5e-7d34-42a6-84c4-4a931924d928","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mára járványközponttá alakult Budai Egészségközpont dolgozói olyan arcpajzsokat viselnek, amiket egy magyar startup tervei alapján készítettek. Közben máshol is nyomtatott eszközökkel segítik az orvosokat.","shortLead":"A mára járványközponttá alakult Budai Egészségközpont dolgozói olyan arcpajzsokat viselnek, amiket egy magyar startup...","id":"20200401_budai_egeszsegkozpont_arcvedo_3d_nyomtatas_do3d","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a23a5e-7d34-42a6-84c4-4a931924d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed300ef-91fb-45f8-b75e-19392f19a832","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_budai_egeszsegkozpont_arcvedo_3d_nyomtatas_do3d","timestamp":"2020. április. 01. 17:03","title":"Magyar startuppal együtt talált ki arcvédőket egy budapesti kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vaszily Miklós lett az Index hirdetési felületeit értékesítő és több más portált kiadó IndaMedia Csoport új társtulajdonosa.","shortLead":"Vaszily Miklós lett az Index hirdetési felületeit értékesítő és több más portált kiadó IndaMedia Csoport új...","id":"20200331_A_TV2_elnok_vaszily_indamedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017ff767-083d-4f5d-ab77-c0c66588bcf5","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_A_TV2_elnok_vaszily_indamedia","timestamp":"2020. március. 31. 12:25","title":"A TV2 elnöke vette meg az IndaMedia felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A The Daily Show műsorvezetője diktátorozva beszél a magyar miniszterelnökről, és arról, mire tanított meg minket a koronavírus.","shortLead":"A The Daily Show műsorvezetője diktátorozva beszél a magyar miniszterelnökről, és arról, mire tanított meg minket...","id":"20200402_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_daily_show_trevor_noah","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784d97e7-22b5-4856-96f0-0dde5d3e1280","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_daily_show_trevor_noah","timestamp":"2020. április. 02. 07:24","title":"Orbán lett az elrettentő példa egy híres amerikai tévéműsorban a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]