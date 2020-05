Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás hiányában sokan másik platformon videochatelnek. A Facebook lépett, és most mindenkinél bekapcsolták az áprilisban beharangozott Messenger Rooms funkciót.","shortLead":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás...","id":"20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb92d6-ed3a-491d-88a5-8eeefbdd8026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","timestamp":"2020. május. 15. 07:33","title":"Új funkció a Messengerben, napokon belül mindenkinél éles lesz a Messenger Rooms","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","shortLead":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","id":"20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c889a-96bd-4ce9-96ba-e6cc96303479","keywords":null,"link":"/elet/20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","timestamp":"2020. május. 15. 09:01","title":"Úgy nem sokan tisztelegnek az ápolók előtt, ahogy Manhattanban teszik – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól a városi legenda. Logikus kérdés, hogy a koronavírus hónapjaiban, a jóval hosszabb ideig tartó bezártság közben több gyerek fogan-e meg. Ennek jártak utána a Firenzei Tudományegyetem munkatársai.","shortLead":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól...","id":"202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215427ee-4fad-44f3-9b06-e1577dd0fd93","keywords":null,"link":"/360/202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","timestamp":"2020. május. 15. 15:30","title":"A nagy koronabébi-talány: több gyerek születik a bezártság után, vagy épp ellenkezőleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak ritka és súlyos gyulladásos szövődményei jelentkeztek gyerekeknél.","shortLead":"Több ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak ritka és súlyos gyulladásos szövődményei...","id":"20200515_who_koronavirus_gyerekbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a4a013-978d-4e4f-b0f8-f947e50acc2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_who_koronavirus_gyerekbetegseg","timestamp":"2020. május. 15. 22:06","title":"Súlyos betegséget okozhat gyerekeknek a koronavírus, már a WHO is vizsgálja a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai vállalatvezető, akiknek a véleményét a Business Insider gyűjtötte össze. Minden sokkal rugalmasabb lesz, de lehet, hogy eltűnik a fizetett szabadság.","shortLead":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai...","id":"20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eabcf8-6354-424d-8fee-36bcccc682de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","timestamp":"2020. május. 15. 07:18","title":"Mindenki távmunkában fog dolgozni – mondják az amerikai cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani a kijárási korlátozásokon, és hasonló véleményen van a főpolgármester is. Információt azonban továbbra sem kapnak a pontos járványügyi adatokról. Orbán Viktor eközben az időt húzza, és járványügyi szakemberekkel is egyeztetni akar. ","shortLead":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani...","id":"20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea5c347-951f-4cde-bcf9-2240100cb95b","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 19:40","title":"Budapesten megvalósult az egység: ellenzéki és fideszes polgármesterek is a nyitás mellett vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám ez gyengeségüket is mutathatja, attól félnek, lőttek nekik, ha nem tudják megvédeni az embereket.","shortLead":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám...","id":"20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e8828-5a46-4b87-a372-80e77325b33d","keywords":null,"link":"/360/20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","timestamp":"2020. május. 16. 10:00","title":"\"Az autokrata rossz fiúk a járvány leple alatt pusztíthatnak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]