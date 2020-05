Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre az összeesküvés-elméletek híveinél, akik szerint Bill Gates majd a védőoltással szeretne chipet juttatni a világ polgárainak vérébe.","shortLead":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre...","id":"20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71223e5e-b21d-48bc-b290-8063e670ab22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","timestamp":"2020. május. 16. 08:03","title":"Felvásárolja a koronavírusos betegek vérét a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak a populisták ellen.","shortLead":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak...","id":"20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04afe355-3e2d-434f-9f07-ca9525deb570","keywords":null,"link":"/360/20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","timestamp":"2020. május. 17. 10:00","title":"Lengyel elemzők azt ajánlják a liberálisoknak, hogy tanuljanak a populistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc12355-373b-41bf-94a9-04f90a8a4439","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Távoltartó kalapot kapnak egy kávéház vendégei.","shortLead":"Távoltartó kalapot kapnak egy kávéház vendégei.","id":"20200515_Tavolsagkalap_segiti_a_felelos_ujranyitast_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc12355-373b-41bf-94a9-04f90a8a4439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275f5157-7d75-48b6-9e71-ccb3317bd019","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Tavolsagkalap_segiti_a_felelos_ujranyitast_Nemetorszagban","timestamp":"2020. május. 15. 13:41","title":"Távolságkalap segíti a felelős újranyitást Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a362e3-22d3-42de-935c-6fa9ab56f9dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétféle érzékelővel is elláthatja prémium kategóriájú fejhallgatóját az Apple, amely a hírek szerint AirPods Studio néven debütál majd.","shortLead":"Kétféle érzékelővel is elláthatja prémium kategóriájú fejhallgatóját az Apple, amely a hírek szerint AirPods Studio...","id":"20200517_airpods_studio_apple_vezetek_nelkuli_fejhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a362e3-22d3-42de-935c-6fa9ab56f9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd93ac8b-d6a8-4eab-9d9e-a2a40df9b1d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_airpods_studio_apple_vezetek_nelkuli_fejhallgato","timestamp":"2020. május. 17. 10:03","title":"Olyan fejhallgatót dobhat piacra az Apple, amely érezni fogja, ha leveszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","shortLead":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","id":"20200515_medve_tallinn_esztorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd41a4-45be-4310-8b22-fa9b6d8c6320","keywords":null,"link":"/elet/20200515_medve_tallinn_esztorszag","timestamp":"2020. május. 15. 11:22","title":"Medvék bolyonganak az észt fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","shortLead":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","id":"20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee18aa9-475d-4818-ae07-e1aff2bdc680","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","timestamp":"2020. május. 17. 08:09","title":"Fegyveresek gyilkoltak meg egy újságírót Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget jelenthetne a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget...","id":"20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d964c2-986c-4116-9dcf-dfa56fac1881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Készül az arcmaszk, amely világít, ha észleli a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]