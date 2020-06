Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c51195b-7baa-4366-9127-c9c567886e10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben jelenik meg a FIFA 21, amelyről azt mondja a cég, soha nem készült még ennyire valósághű sportjáték.","shortLead":"Októberben jelenik meg a FIFA 21, amelyről azt mondja a cég, soha nem készült még ennyire valósághű sportjáték.","id":"20200619_electronic_arts_ea_sports_fifa_21_fifa_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c51195b-7baa-4366-9127-c9c567886e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3466214e-7f07-49df-8671-2919fc332a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_electronic_arts_ea_sports_fifa_21_fifa_22","timestamp":"2020. június. 19. 13:03","title":"Ez az első videó a FIFA 21-ről, amely az ígéret szerint sosem látott élményt hoz majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3f5089-0154-4106-8106-383291def462","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság néhány nappal ezelőtt ítéletében kimondta, jogellenes a magyar civiltörvény, ugyanis a civil szervezetek külföldi személyek általi finanszírozására vonatkozóan a magyar állam által előírt korlátozások nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Vig Dávid a hvg.hu podcastjában azt mondta, a kormányhoz érkező kínai és orosz hitelek szintén felfoghatók külföldi támogatásokként, ráadásul ki tudja, hogy a hitelező ilyenkor mit kér cserébe.","shortLead":"Az Európai Bíróság néhány nappal ezelőtt ítéletében kimondta, jogellenes a magyar civiltörvény, ugyanis a civil...","id":"20200620_Az_Amnesty_vezetoje_a_Fulkeben_A_kormany_is_fogad_el_penzt_kulfoldrol_Kinatol_es_Oroszorszagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3f5089-0154-4106-8106-383291def462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b43974-5113-4ffc-997b-bf36ed2a8463","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Az_Amnesty_vezetoje_a_Fulkeben_A_kormany_is_fogad_el_penzt_kulfoldrol_Kinatol_es_Oroszorszagtol","timestamp":"2020. június. 20. 10:00","title":"Az Amnesty vezetője a Fülkében: A kormány is fogad el pénzt külföldről – Kínától és Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések pedig egyre népszerűbbek. De mi a különbség szakember és szakember között? Hogyan válhat valaki fejlesztővé és hogyan érhet a szakma csúcsára? Melyek azok a speciális szaktudások, amik értékessé tehetnek valakit, mint szakembert? Papp Károllyal, a Docler Holding alapító társtulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"Bár mindenki tisztában van vele, hogy mennyi lehetőség rejlik a fejlesztői szakmában, a képzések és továbbképzések...","id":"20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6df11053-ca3f-466e-b930-0ff4d7795c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b74095-5000-47db-8e65-a34c0ad96d22","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200619_A_fejlesztok_a_semmibol_alkotnak_valami_rendkivulit_Docler_Holding_toborzas","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"„A fejlesztők a semmiből alkotnak valami rendkívülit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak miatt az Egyesült Államokban hetek óta zajló tüntetéssorozat adja. Bryan Adams gépén lapult évekig, most könnyen himnusszá válhat.","shortLead":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak...","id":"20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1034d360-afef-4634-b61f-202095ca7fa8","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Félelmetesen aktuális a fiókból előkerült Aretha Franklin-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor / Csányi Franciska","category":"gazdasag","description":"Szinte hetente jelenik meg újabb és újabb támogatott hitelcsomag a COVID-járvány miatt bajba jutott vállalkozásoknak címezve. Sok vállalkozó tévesen él abban a tudatban, hogy a támogatott hiteleket feltétel nélkül, gyakorlatilag ingyen kaphatja meg, hiszen bajban van, ez azonban nincs így. A Bankmonitor áttekintő összefoglalója.","shortLead":"Szinte hetente jelenik meg újabb és újabb támogatott hitelcsomag a COVID-járvány miatt bajba jutott vállalkozásoknak...","id":"20200619_Hitelfelvetel_kkv_tamogatott_hitel_nhp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fa8fe6-38a2-442c-bd27-c167499f54e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Hitelfelvetel_kkv_tamogatott_hitel_nhp","timestamp":"2020. június. 19. 17:13","title":"Hitelfelvétel koronavírus idején: attól nem kap valaki pénzt, hogy bajba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele a budapesti parkolási rendszer egységesítésébe. Ehhez első körben kormányzati jóváhagyásra sem lesz szükség, hiszen a bevételek a kerületeknél maradnak, az autósok viszont akár ingyen parkolhatnak az első negyed órában, majd sávosan emelkednének a díjak. Azt a főváros is elismeri: a felülvizsgálat után bizonyos helyeken többet kell majd fizetni a parkolásért. ","shortLead":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele...","id":"20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86c9e98-1e39-44db-9108-9256fdaa69ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","timestamp":"2020. június. 20. 07:00","title":"Több szabad parkolóhelyet, de áremelést is hozhat egy új fővárosi parkolási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f37e1c0-819d-4a93-9908-63130c5f2c46","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember betegedett meg a kínai fővárosban, a Hszinfadi piac lehet a gócpont.","shortLead":"Több száz ember betegedett meg a kínai fővárosban, a Hszinfadi piac lehet a gócpont.","id":"20200618_Sulyosan_koronavirusfertozott_allatokat_talaltak_Peking_nagybani_piacan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f37e1c0-819d-4a93-9908-63130c5f2c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6f6545-a368-4a2a-9ccf-d9d2c984fc9d","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Sulyosan_koronavirusfertozott_allatokat_talaltak_Peking_nagybani_piacan","timestamp":"2020. június. 18. 18:58","title":"Súlyosan koronavírus-fertőzött állatokat találtak Peking nagybani piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon két újabb fertőzöttet regisztráltak. ","shortLead":"Az elmúlt napon két újabb fertőzöttet regisztráltak. ","id":"20200619_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be08b02d-9fdd-49c4-8145-c076595dde7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia","timestamp":"2020. június. 19. 09:13","title":"Nincs újabb áldozata itthon a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]