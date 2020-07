Július 11-re tüntetést szerveztek a tataiak a helyi polgármesteri hivatal elé, hogy tiltakozzanak az Öreg-tó partjára tervezett ötcsillagos szálloda megépítése ellen, írja a 444.

A Hell energiaitalt is gyártó cégcsoporthoz tartozó Avalon Park Kft. május 26-án jelentette be a beruházást, azóta forrong Tata, ahol helyi civilek a veszélyhelyzet alatt is folyamatosan küzdöttek a luxushotel ellen.

A hotel ellen tiltakozó STOP Avalon Tata Facebook-csoportnak ma már több mint 13 ezer tagja van, miközben Tatán 23 ezren élnek. Tóth Róbert, az Avalon Center Kft. ügyvezetője e-mailben azt írta a 444-nek, hogy „ha jobban megnézzük a több ezresre felduzzasztott Stop Avalon Facebook-csoportot, rendkívül kis százaléka csupán a tatai lakos, és az eddig szervezett tiltakozó megmozdulásaikon együttvéve sem voltak többen 150-nél. (...) Itt inkább a hangos kisebbség próbál olyan fényben feltűnni, mintha a tataiak többségét képviselné. Ez látszik a rendkívül agresszív, sokszor sem stílusában, sem tartalmában nem a normális párbeszédet képviselő megnyilvánulásokból.”

A portál arról ír, hogy július 1-én nagyszabású szakmai fórumot tartottak Tatán, ahol számtalan független szakértő mellett az Avalon képviselője is megjelent, és arról beszélt, hogy „a megközelítésre vonatkozó tanulmány most készül”.Tóth Róbert a 444-nek azt írta, hogy „a város kérése volt”, hogy „a belváros forgalmának tehermentesítése céljából” gondolkozzanak egy bekötőút kialakításán, aminek tervezésekor ők minden természetvédelmi szempontot figyelembe fognak venni. Szalay Ildikó, a Stop Avalon alapítója szerint nincs jó megoldás, mert „ha a bekötőutat nem építik meg, az építkezéstől akkor is évekig dugók lennének a környéken”.

A szállodaépítést ellenző önkormányzati képviselők már február végén népszavazást kezdeményeztek az ügyben a Helyi Választási Bizottságnál. A HVB-t csak március végére hívták össze, de ez az ülés is elmaradt a járvány miatt. Közben a HVB tagjai lemondtak, akárcsak a tatai jegyző is.

A Stop Avalon Szalay elmondása szerint jogászok segítségével most azon dolgozik, hogy olyan népszavazási kérdéseket tudjanak megfogalmazni, amikhez meg tudják szerezni a szükséges 3800 támogató aláírást, és amiket nem tud a választási bizottság lesöpörni.

Július 3-án írtuk meg, hogy a HVB elutasította a népszavazási kérést. Tatán új jegyző van már, és a HVB-be is nevezett ki új tagokat a város polgármestere, a fideszes Michl József, aki a népszavazás kiírása helyett olyan határozatot hozott, amely kiemelt fejlesztési helyszínnek minősítette az egykori lovarda Natura 2000 besorolású környezetét, és egyúttal felkérte az Avalont, hogy egyrészt készítsenek egy olyan tanulmányt, ami alapján a város módosíthatná a telken alacsony beépítettséget előíró szabályozási tervet, másrészt pedig vizsgáljanak meg a beruházás megvalósítására más tatai helyszíneket is.

Tóth Róbert a 444-nek azt írta, hogy a város által javasolt alternatív helyszínt megvizsgálták, de oda nem lehet szállodát építeni, mert

beleesik a Klapka György Laktanya lőszerraktárának biztonsági övezetébe.

Szalay a 444-nek arról is beszélt, hogy nem tudnak szót érteni a polgármesterrel, úgy érzik, hogy őt nem érdekli a tiltakozók véleménye. A július 11-i tüntetésen egyébként több civil szervezet is támogatja a beruházás ellen tiltakozókat.

Sok civil szervezettel felvettük a kapcsolatot, közülük a balatoniakkal és a Fertő-taviakkal szoros az együttműködés, ők beszélni is fognak a szombati demonstráción. Ugyanazok a problémáink, ott is tavakat, természetvédelmi területeket tesznek tönkre, és elsősorban szállodaépítések okozzák a problémát - mondta Szalay.

Az Avalon Center Kft. ügyvezetője üzente a tüntetőknek.

Várjuk Őket szeretettel a már megvalósult Avalon Park hotelünkbe, ahol egyszerre láthatják a környezetvédelmi szemlélet és a magas színvonalú turizmus megvalósíthatóságát, amely a tudatos környezetmegóvásban, a rönktechnológiájú organikus építészetben és az elektromos járművek használatában is érvényesül - mondta Tóth Róbert.

A hvg.hu nemrég Tatán forgatott a témával kapcsolatban, riportunkat és a videót ezen a linken érheti el.