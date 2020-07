Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a1ed2b7-b0f4-45fd-8fbb-59514e3fe3bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Consumer Reports lemérte, hogy pontosan mire képes az új modellek fékrendszere.","shortLead":"A Consumer Reports lemérte, hogy pontosan mire képes az új modellek fékrendszere.","id":"20200721_a_legrovidebb_es_leghosszabb_fektavu_uj_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ed2b7-b0f4-45fd-8fbb-59514e3fe3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53758edc-0f5f-4a93-b95c-2f205bff7e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_a_legrovidebb_es_leghosszabb_fektavu_uj_autok","timestamp":"2020. július. 21. 06:41","title":"A legrövidebb és leghosszabb féktávú új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud képzelni.","shortLead":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud...","id":"20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eac03f-a320-45a2-8ada-e6279b1f2a8b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","timestamp":"2020. július. 21. 09:19","title":"Greta Thunberg kapott egymillió eurót, de rögtön tovább is adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Cseh és amerikai kutatók szerint a kutyák nem véletlenül futkároznak fel-alá.","shortLead":"Cseh és amerikai kutatók szerint a kutyák nem véletlenül futkároznak fel-alá.","id":"20200721_kutya_tajekozodas_foldi_magneses_mezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b421a26e-fc47-43fb-8414-c1df47bee8d7","keywords":null,"link":"/elet/20200721_kutya_tajekozodas_foldi_magneses_mezo","timestamp":"2020. július. 21. 16:50","title":"A földi mágneses mező segítheti a kutyákat a tájékozódásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","shortLead":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","id":"20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6209eef-4674-43ca-8601-dd471a22b872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","timestamp":"2020. július. 21. 08:10","title":"Orbán Viktor egyedül feszít a képen, amin azt üzeni, kiharcolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő múlásával csak nőnek a veszteségek. 