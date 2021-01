Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában készíttetett az Apple. A vállalat arra volt kíváncsi, miként viselkedik a telefonok kinyitását és összecsukását lehetővé tévő zsanér.","shortLead":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában...","id":"20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2026bbb6-8ab8-469d-a03c-f248ea38d5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. január. 04. 19:08","title":"Két hajlítható iPhone-t is fejlesztett az Apple, mindkettő átment a legfontosabb teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített szabadidő-autóval jelentősen nagyobb távolság tehető meg elektromosan, mint eddig. ","shortLead":"A felfrissített szabadidő-autóval jelentősen nagyobb távolság tehető meg elektromosan, mint eddig. ","id":"20210105_megujult_a_zold_rendszamos_bentley_bentayga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4a5adf-67ce-422f-891d-2a9986a0a196","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_megujult_a_zold_rendszamos_bentley_bentayga","timestamp":"2021. január. 05. 07:59","title":"Megújult a zöld rendszámos Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a8f29-e03e-4605-ae63-048b2003412f","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Asszonyság és uraság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","shortLead":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","id":"20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c5672b-feea-4f3e-bce0-cca25f1e1072","keywords":null,"link":"/sport/20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","timestamp":"2021. január. 05. 21:49","title":"Dárdai Pál legidősebb fia Fehérváron fog focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több filmjének főszereplője.","shortLead":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több...","id":"20210105_Diane_Keaton_75","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e1778f-b8dd-463f-8c67-b1eecc25fbbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Diane_Keaton_75","timestamp":"2021. január. 05. 08:54","title":"„Az esküvőm, amely sohasem volt, és a nyugdíjazási bulim, melyet soha nem akartam” – Diane Keaton 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","shortLead":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","id":"20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eb4b04-c91d-4edf-9c44-7798ad08875d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"Így gyorsul egymás ellen hét generáció Porsche 911 Turbo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","id":"20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04850729-c9a5-4c94-92b8-fd56257967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. január. 05. 09:04","title":"103 újabb áldozata van a koronavírusnak, átlépte a tízezret a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]