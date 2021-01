Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közösségi finanszírozásból próbálják fenntartani a Hundubot az offshore tulajdonos távozása után.","shortLead":"Közösségi finanszírozásból próbálják fenntartani a Hundubot az offshore tulajdonos távozása után.","id":"20210119_hundub_belize_offshore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5846cb29-b812-4d18-b6de-21a92f7a05b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_hundub_belize_offshore","timestamp":"2021. január. 19. 13:54","title":"24.hu: Kiszáll a Hundubból a belize-i tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan indul a Lessingtage Digital nemzetközi online fesztivál.","shortLead":"Hamarosan indul a Lessingtage Digital nemzetközi online fesztivál.","id":"20210118_Katona_Jozsef_Szinhaz_Nora_szinhaz_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7caab5-b05b-4488-bd0f-5422aca05a63","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Katona_Jozsef_Szinhaz_Nora_szinhaz_eloadas","timestamp":"2021. január. 18. 12:10","title":"Ingyen lehet megnézni a Katona József Színház Nóráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2316eb-a499-4601-9952-9ae0f3de82d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vagon a sínekről a peronra csúszott. 