Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk szövetségeseinkkel és partnereinkkel, hogy elszámoltathassuk Oroszországot\" – fogalmazott Anthony Blinken.","shortLead":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk...","id":"20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1607471-6ed5-4982-91d9-7a3cb3c82d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 02. 21:19","title":"Navaljnij \"azonnali és feltétel nélküli\" szabadon bocsátását követeli az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de mégsem költöztek oda. Végül nem volt rajta a szavazólapon. A község viszont azóta is épül, szépül.","shortLead":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de...","id":"202105_nem_henyelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f44c13b-6257-44f6-aa39-ee98d5506cab","keywords":null,"link":"/360/202105_nem_henyelnek","timestamp":"2021. február. 04. 06:30","title":"Polgármesterjelölt is volt néhány napig Varga Judit férje Balatonhenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","shortLead":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","id":"20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee959c-b0ae-441c-a607-5069b4973414","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 17:13","title":"Pécsi virológus a Szputnyikról: Megnyugtató, hogy a vakcinák palettája egy újabb taggal bővült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cf267-1d1d-44b2-962d-4ef38ddf687a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak az aláírás hiányzik a zugligeti libegő átépítéséről, és az árat is tudni lehet: 3,6 milliárd forint.","shortLead":"Már csak az aláírás hiányzik a zugligeti libegő átépítéséről, és az árat is tudni lehet: 3,6 milliárd forint.","id":"20210204_zugligeti_libego_felujitas_tender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8cf267-1d1d-44b2-962d-4ef38ddf687a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3150b55c-d0c6-480a-a8a0-6a01ac2ee611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_zugligeti_libego_felujitas_tender","timestamp":"2021. február. 04. 06:52","title":"Kacskaringók és viták után hamarosan lehet kivitelezője az új budai libegőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","shortLead":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","id":"20210204_ujpest_rendor_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5478d95f-90d6-48a9-82d4-f5c3e787e4d6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_ujpest_rendor_keseles","timestamp":"2021. február. 04. 11:15","title":"“Akárhányszor meglátom, mindig mosolygok” – kamera elé állt az Újpesten megkéselt rendőr és társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a kanadai énekes.","shortLead":"Most hétvégén az amerikai Super Bowl félidejében, 2022 novemberében pedig a Papp László Budapest Sportarénában lép fel...","id":"20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea5cc5-a75e-49d8-884a-3d22f6da34a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_The_Weekndkoncert_lesz_2022ben_Budapesten","timestamp":"2021. február. 03. 15:18","title":"The Weeknd-koncert lesz 2022-ben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","shortLead":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","id":"20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7c57d-abc5-4935-bb0b-f5e28b901866","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","timestamp":"2021. február. 04. 10:21","title":"Nem elég „férfiasak” a férfiak, a kínai kormány aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közel négy hónapig nem lehet sem le-, sem felszállni a ranguni reptéren.","shortLead":"Közel négy hónapig nem lehet sem le-, sem felszállni a ranguni reptéren.","id":"20210202_Lezartak_Mianmar_Rangun_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9e68f-0de4-4252-a250-408fb1abc60e","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Lezartak_Mianmar_Rangun_repuloter","timestamp":"2021. február. 02. 15:20","title":"Lezárták Mianmar legfontosabb repülőterét, segélyszállítmányok sem érkezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]