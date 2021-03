Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed trónörökös megvádolása a királyság stabilitására is hatással lehet.","shortLead":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed...","id":"202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a0f47f-2d2f-42b4-97b9-04af7e655cba","keywords":null,"link":"/360/202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","timestamp":"2021. március. 06. 16:00","title":"A szaúdi trónörökös bűnös, de Washington érdekből nem bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","shortLead":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","id":"20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0eea5-d722-4094-980d-82ff1d0cabac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","timestamp":"2021. március. 06. 15:04","title":"Két nagy japán légitársaság több százezer ügyfelének adatait lopták el hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben többek között a koronavírus vagy a madárinfluenza elleni új oltóanyagokat is vizsgálni tudják.","shortLead":"Az intézményben többek között a koronavírus vagy a madárinfluenza elleni új oltóanyagokat is vizsgálni tudják.","id":"20210305_Uj_Nemzeti_Biztonsagi_Laboratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17067708-c5f8-4d5b-a8a1-497a09a5a06e","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Uj_Nemzeti_Biztonsagi_Laboratorium","timestamp":"2021. március. 05. 08:11","title":"Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium épül 12 milliárd forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f375b7-e5bb-442d-97ea-68ea03d3d5f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután kiderült, hogy jelenlegi formájában megszűnik a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), a Miskolci Nemzeti Színház felajánlotta, náluk előadhatnák a beválogatott 14 előadást.","shortLead":"Miután kiderült, hogy jelenlegi formájában megszűnik a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), a Miskolci Nemzeti...","id":"20210305_Miskolcon_potolnak_be_a_tavaly_elmaradt_iden_megszuno_POSZTot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f375b7-e5bb-442d-97ea-68ea03d3d5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2229ae1-f91b-4e97-a034-08fe963132af","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Miskolcon_potolnak_be_a_tavaly_elmaradt_iden_megszuno_POSZTot","timestamp":"2021. március. 05. 15:05","title":"Miskolcon pótolnák be a tavaly elmaradt, idén megszűnő POSZT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok szegélyezik, de ebben nyakig benne vannak az európai kereszténydemokraták is. ","shortLead":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok...","id":"20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b65906-fa61-4dff-93e3-44b87a500292","keywords":null,"link":"/360/20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","timestamp":"2021. március. 05. 07:23","title":"Spiegel: Orbán felégeti a hidakat maga mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","shortLead":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","id":"20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24afd34-15ef-417d-8443-5fab6d6a42ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","timestamp":"2021. március. 06. 09:22","title":"\"Meg kell szurkálnia valakit\" - az interneten fenyegetőzött egy jogosítványát visszakövetelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 3 és 8, máshol 8 és 13 fok között várható. Havazás elsősorban az Északi-középhegységben fordulhat elő.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 3 és 8, máshol 8 és 13 fok között várható. Havazás elsősorban...","id":"20210305_idojaras_pentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef19b52e-655d-4704-a05d-6e1b799f3816","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_idojaras_pentek","timestamp":"2021. március. 05. 05:16","title":"Felhős és esős lesz a péntek, a hegyekben még hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus mutánsa könnyebben terjed emberről emberre, a fiatalabbakat fertőzi, több embernél okoz lázat, izom- és ízületi fájdalmakat, illetve nagyon sokan köhögnek tőle.","shortLead":"A koronavírus mutánsa könnyebben terjed emberről emberre, a fiatalabbakat fertőzi, több embernél okoz lázat, izom- és...","id":"20210306_Szlavik_brit_varians_fertozesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc69b53-4b4a-4049-b907-91e9452566a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Szlavik_brit_varians_fertozesek","timestamp":"2021. március. 06. 14:19","title":"Szlávik János szerint egyértelműen a brit variáns áll a meredeken emelkedő fertőzöttszám mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]