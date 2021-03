Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az étteremtulajdonos Gerendai Károly szerint a kormány nem tett eleget, hogy a bajba jutott szektorok vállalkozásai életben maradjanak.","shortLead":"Az étteremtulajdonos Gerendai Károly szerint a kormány nem tett eleget, hogy a bajba jutott szektorok vállalkozásai...","id":"20210323_gerendai_karoly_etterem_jarvany_vallalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e210ac-bac0-4f1d-808f-154b6c9abb37","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_gerendai_karoly_etterem_jarvany_vallalkozas","timestamp":"2021. március. 23. 13:39","title":"Gerendai szerint akár az éttermek 30-40 százaléka is becsődölhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3dce35-a949-45d3-a0f6-4db972274525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök három perc alatt a helyszínre értek és kihúzták a vízből a férfit.","shortLead":"A rendőrök három perc alatt a helyszínre értek és kihúzták a vízből a férfit.","id":"20210324_duna_petofi_hid_zuhanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3dce35-a949-45d3-a0f6-4db972274525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040a1df3-eea8-43e0-9bac-0bd3086092f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_duna_petofi_hid_zuhanas","timestamp":"2021. március. 24. 11:02","title":"A Dunába zuhant egy fiatal férfi a Petőfi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet nyújtó viseletet. ","shortLead":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet...","id":"202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0addc47-f201-4b8b-9d84-95d29a160e72","keywords":null,"link":"/360/202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","timestamp":"2021. március. 23. 15:15","title":"Vírusálló trend: sikkes kényelem luxusminőségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fuchsia nevű felületről úgy tartják, idővel az Androidot is leválthatja.","shortLead":"A Fuchsia nevű felületről úgy tartják, idővel az Androidot is leválthatja.","id":"20210324_google_android_fuchsia_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c01e6d-ed28-44cd-b673-ee2561397b4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_google_android_fuchsia_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 24. 13:07","title":"Úgy tűnik, a Google készen áll rá, hogy bemutassa a titokzatos új operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","shortLead":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","id":"20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dc28cf-fc26-47f5-883d-c9ccc640b08d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","timestamp":"2021. március. 23. 13:42","title":"Balesetet szenvedett egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e37b8b-d671-492b-a07a-d1b3adfc1bea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak mert nem volt engedélyük a közterület használatára az egyébként zöldet alig látó Erzsébetvárosban.","shortLead":"Csak mert nem volt engedélyük a közterület használatára az egyébként zöldet alig látó Erzsébetvárosban.","id":"20210324_szimpla_kert_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e37b8b-d671-492b-a07a-d1b3adfc1bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a692f9-eb80-4f79-8ad8-8ae7983761b7","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_szimpla_kert_buntetes","timestamp":"2021. március. 24. 18:17","title":"15 ezer forintra büntették a Szimpla Kertet a tíz éve előttük lévő növényekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen az álprofil.","shortLead":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen...","id":"20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df554-289f-41bf-b388-739ea71f7948","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","timestamp":"2021. március. 23. 10:39","title":"Három hónap alatt 1,3 milliárd kamuprofilt törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózatok távfelügyeletét végezheti el a cég, amelyben ifjabb Orbán Győzőnek is tulajdonrésze van. A miniszterelnök családtagjai ritkán nyernek közbeszerzésen fővállalkozóként, általában alvállalkozóként vagy beszállítóként szoktak dolgozni.","shortLead":"Gázhálózatok távfelügyeletét végezheti el a cég, amelyben ifjabb Orbán Győzőnek is tulajdonrésze van. A miniszterelnök...","id":"20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752bf29-7b4e-4238-97df-13b3ec21d9d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","timestamp":"2021. március. 23. 06:52","title":"Közbeszerzést nyert egy cég, amelyben Orbán Viktor öccse kisebbségi tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]