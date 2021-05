Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott a háza előtt elvonuló tüntetőkre.","shortLead":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott...","id":"20210519_szenator_fegyver_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d212b-a7e4-4f34-b6af-748f3a622135","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szenator_fegyver_USA","timestamp":"2021. május. 19. 15:47","title":"Szenátor akar lenni a tüntetőket fegyverrel fenyegető amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért nem maradnak majd el a záporok, zivatarok és viharos széllökések sem.","shortLead":"Azért nem maradnak majd el a záporok, zivatarok és viharos széllökések sem.","id":"20210520_idojaras_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01297e11-d8da-4e3d-a069-0e42c5327f54","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. május. 20. 05:49","title":"Esős lesz a péntek is, de néhol már kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","shortLead":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","id":"20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bb7f5-2956-4585-937f-f263daa00c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 08:36","title":"Kiderült még egy fontos dolog a Pfizer oltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264f0838-05cd-4190-9f1b-c6e4fd451f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Üllői út után a Jakobinusok terén is létrejött egy központ.","shortLead":"Az Üllői út után a Jakobinusok terén is létrejött egy központ.","id":"20210519_Budan_nyilik_meg_a_masodik_Egyszulos_Kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=264f0838-05cd-4190-9f1b-c6e4fd451f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e54330-1585-44b8-9dbc-b3d6bdd4b49f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Budan_nyilik_meg_a_masodik_Egyszulos_Kozpont","timestamp":"2021. május. 19. 18:33","title":"Budán nyílik meg a második Egyszülős Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9","c_author":"Electrolux","category":"brandcontent","description":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év trendjeiről, és arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gyártókat a környezettudatosság fontossága. Az Electrolux a pandémia alatt még inkább ráfeküdt az online vásárlásra, és ott tartunk, hogy lassan tényleg fölösleges elmennünk a boltokba, hogy elképzelhessük az új sütőnket a konyhánkban. ","shortLead":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év...","id":"20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee94cd-6784-4f06-8759-9c077768f901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","timestamp":"2021. május. 18. 20:10","title":"A tavalyi évünk a főzésről és a takarításról szólt otthon, a vasalást bezzeg hanyagoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul sikeres pályafutása alatt az 1994-es vb-döntőn és az 1997-es BL-döntőn is ő dirigált. Beszélt közönségnyugtató trükkről, és a vb-döntő labdájának megszerzéséről is.","shortLead":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul...","id":"20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1050107-c1f9-4dff-9d52-d8dc4f02a8af","keywords":null,"link":"/360/20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","timestamp":"2021. május. 20. 12:00","title":"\"Mérkőzés előtt és után bárkivel szívesen haverkodom, de a pályán soha\" – Puhl Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt sikerrel. ","shortLead":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt...","id":"20210519_Elokepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4ce62-cdfa-4ee0-b6e7-b96c8aba8213","keywords":null,"link":"/360/20210519_Elokepek","timestamp":"2021. május. 19. 11:20","title":"Karácsony Gergely: „A 99 Mozgalom leginkább unikális és magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke a Parlamentben. A kormányzati tervekkel szembemenő ajánlásait az azokról végső soron dönteni hivatott képviselők „megfontolásába” ajánlotta.","shortLead":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke...","id":"20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1bd6fd-af81-43b1-9fbc-7cb364bc9412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","timestamp":"2021. május. 19. 13:33","title":"A Költségvetési Tanács elnöke finoman a kormány elleni lázadásra szólította fel az országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]