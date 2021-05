Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban. A WHO főigazgatója szerint a jelenlegi járványhelyzet alapján hamarosan annyi áldozat lesz világszerte, mint 2020 egészében volt.","shortLead":"Az ENSZ-főtitkár szerint nemzetközi összefogásra és méltányos vakcinaelosztásra van szükség a járvány elleni háborúban...","id":"20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebe4199-8ca8-4418-8139-29370bd72577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029c48a0-d6a2-4e63-bf8b-79e5fb10c645","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_WHOfoigazgato_a_jarvanyrol_Hamarosan_annyi_aldozat_lesz_mint_2020_egeszeben","timestamp":"2021. május. 24. 14:21","title":"WHO-főigazgató a járványról: Hamarosan annyi áldozat lesz, mint 2020 egészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605e41fb-89b6-4c42-a310-86ff9374a246","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nemzetközi politikai ellentámadásra használja fel Ukrajna azt, hogy tavasszal Oroszország nagy létszámú katonaságot vont össze a két ország határán. A pozícióit erősíti, hogy Moszkva egyre több fronton kerül szembe a Nyugattal.","shortLead":"Nemzetközi politikai ellentámadásra használja fel Ukrajna azt, hogy tavasszal Oroszország nagy létszámú katonaságot...","id":"202120__aktivizalodo_ukrajna__hazaarulok__natovitak__uj_esely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605e41fb-89b6-4c42-a310-86ff9374a246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97b982-ef91-4365-b3c4-82eb2e25b622","keywords":null,"link":"/360/202120__aktivizalodo_ukrajna__hazaarulok__natovitak__uj_esely","timestamp":"2021. május. 23. 16:00","title":"Ukrajna szövetségesnek szeretné Bident Putyinnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már a fehérorosz titkosszolgálat emberei várták a minszki repülőtéren. ","shortLead":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már...","id":"20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a7b157-9665-44e6-8039-f6d42de44b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","timestamp":"2021. május. 24. 17:03","title":"A Ryanair vezérigazgatója szerint KGB-s ügynökök is utaztak a leszállásra kényszerített gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a15afda-afc0-452e-b3d0-1b32c88868e7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egészségügy és a közlekedés zöldítése – ezek maradtak az uniós támogatással megvalósítandó helyreállítási terv fő tételei.","shortLead":"Egészségügy és a közlekedés zöldítése – ezek maradtak az uniós támogatással megvalósítandó helyreállítási terv fő...","id":"202120__unios_penzek__megrostalt_celok__hiteltelenul__brusszeli_bukta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a15afda-afc0-452e-b3d0-1b32c88868e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f9f724-5caf-4c1d-804e-fa38cd3c61d1","keywords":null,"link":"/360/202120__unios_penzek__megrostalt_celok__hiteltelenul__brusszeli_bukta","timestamp":"2021. május. 24. 07:00","title":"Egyetemek átállítására nem ad pénzt az EU – mi marad a helyreállítási tervből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c5e287-1c60-4bb0-b95e-42351a81d770","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos kutatás szerint többen terveznek Magyarországon nyaralni, mint külföldön. ","shortLead":"Az országos kutatás szerint többen terveznek Magyarországon nyaralni, mint külföldön. ","id":"20210525_Jarvany_higieniai_szabaly_utazas_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c5e287-1c60-4bb0-b95e-42351a81d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217df6d4-dc82-4729-82b4-d568a34b46ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Jarvany_higieniai_szabaly_utazas_felmeres","timestamp":"2021. május. 25. 11:12","title":"A magyarok többsége a járvány enyhültével is itthon nyaralna, és betartaná a higiéniai szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Raman Prataszeviccsel egy gépen utazó utasok számoltak be a Ryanair-járat eltérítéséről. Az utasok pánikoltak, a belorusz újságíró azonnal pakolni kezdett.","shortLead":"A Raman Prataszeviccsel egy gépen utazó utasok számoltak be a Ryanair-járat eltérítéséről. Az utasok pánikoltak...","id":"20210524_Amikor_meghallotta_hogy_a_gepet_Minszkbe_vezenyeltek_hirtelen_pakolni_kezdett_a_belorusz_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ac2cfd-7bb6-437a-92e1-548c50eda313","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Amikor_meghallotta_hogy_a_gepet_Minszkbe_vezenyeltek_hirtelen_pakolni_kezdett_a_belorusz_ujsagiro","timestamp":"2021. május. 24. 18:22","title":"Amikor meghallotta, hogy a gépet Minszkbe vezényelték, gyors pakolásba kezdett a belorusz újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]