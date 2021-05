Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem voltak hajlandók berakodni a hadianyagokat az Izrael felé tartó hajóba. A hajózási társaság pedig meghajolt a kikötői munkások akarata előtt.","shortLead":"Nem voltak hajlandók berakodni a hadianyagokat az Izrael felé tartó hajóba. A hajózási társaság pedig meghajolt...","id":"20210525_olasz_dokkmunkasok_izraeli_fegyverszallitmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071796ff-4651-44ff-b500-058935bd392a","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_olasz_dokkmunkasok_izraeli_fegyverszallitmany","timestamp":"2021. május. 25. 22:01","title":"Sztrájkkal fenyegetve akadályozták meg olasz dokkmunkások egy Izraelbe tartó fegyverszállítmány kihajózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében a fideszes képviselőcsoport.","shortLead":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében...","id":"20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893c2fe-5451-4081-8fd5-398d6d38eb86","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 25. 21:14","title":"A Fidesz EP-képviselői is elítélték a belarusz állami gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott a miniszterelnök, pedig ezt az egyik érintett maga cáfolta meg.



","shortLead":"Még mindig terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy egy Orbán-videóban fizetett statisztákkal találkozott...","id":"20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edd5c29-397b-4651-8bcc-83094668070c","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Maga_az_Orbannal_fotozkodo_volegeny_cafolt_nem_o_van_az_MNB_reklamjaban","timestamp":"2021. május. 25. 13:23","title":"Maga az Orbánnal fotózkodó vőlegény cáfolt: nem ő van az MNB reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból kalkulált index célja, hogy erre alapozva a bankok és más szolgáltatók megismerjék a fogyasztókat annak érdekében, hogy újfajta fizetési megoldásokat találhassanak ki.","shortLead":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból...","id":"20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2dd619-7321-41e0-8230-dfc0d618703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","timestamp":"2021. május. 26. 22:55","title":"Most először számolták ki Magyarországon a Digitális Fizetési Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8c5ba3-7b76-428d-9e62-416d8f8cf3d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal kevesebbet fizetne a horvát állam az INA-részvényekért, mint amennyit a Mol vár - írja a Világgazdaság.","shortLead":"Sokkal kevesebbet fizetne a horvát állam az INA-részvényekért, mint amennyit a Mol vár - írja a Világgazdaság.","id":"20210527_mol_ina_horvat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8c5ba3-7b76-428d-9e62-416d8f8cf3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ea0c88-56a8-40eb-a919-0140733a9f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_mol_ina_horvat","timestamp":"2021. május. 27. 07:20","title":"Nem tetszik a horvát kormánynak, amennyi pénzt a Mol elvárhat az INA-részvényekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet felmérése szerint a társadalom nagy része egyik pártot sem gondolja oltásellenesnek.","shortLead":"Az intézet felmérése szerint a társadalom nagy része egyik pártot sem gondolja oltásellenesnek.","id":"20210526_oltasellenes_ellenzek_fidesz_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3c8c25-f259-4587-9fb5-91dd0ff3a96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_oltasellenes_ellenzek_fidesz_felmeres","timestamp":"2021. május. 26. 08:57","title":"IDEA: Csak a fideszes szavazók szerint oltásellenes az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós általános adatvédelmi rendelet. A GDPR szigorúan előírja többek között azt is, hogyan kell tájékoztatni a weboldalak látogatóit a személyes adataik kezeléséről – ez kevés hazai weboldalon szabályszerű.","shortLead":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós...","id":"20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9e12f2-7e3c-4bb9-a0c0-f55df3c552e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","timestamp":"2021. május. 25. 10:03","title":"100 magyar weboldalból 10 ment át a GDPR-teszten, de étterem vagy párt oldala egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg a tűzoltók biztosítják a területet a Doktor Földi János utcában.","shortLead":"Jelenleg a tűzoltók biztosítják a területet a Doktor Földi János utcában.","id":"20210525_Gazvezetek_rongalas_munkagep_Hajduhadhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bde93b1-7923-4357-a4dd-ad5f56bc823e","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Gazvezetek_rongalas_munkagep_Hajduhadhaz","timestamp":"2021. május. 25. 11:31","title":"Több embert evakuáltak Hajdúhadházon, mert egy munkagép megrongált egy gázvezetéket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]