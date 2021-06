Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"126,8 milliárd forintból újítanak fel 29 kilométert.","shortLead":"126,8 milliárd forintból újítanak fel 29 kilométert.","id":"20210609_bekescsaba_lokoshaza_legdragabb_vasut_meszaros_lorinc_strabag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66fa0cd-8bdf-41ac-b555-0998a1e05ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20210609_bekescsaba_lokoshaza_legdragabb_vasut_meszaros_lorinc_strabag","timestamp":"2021. június. 09. 12:39","title":"Kilométerenként 4,36 milliárdért dolgozik az ország legdrágább vasútvonalán Mészáros cége és a Strabag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","shortLead":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","id":"20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af064bd-0754-480f-90d5-38988c2def0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","timestamp":"2021. június. 09. 18:03","title":"Egy rossz beállítás ütötte ki az internetet kedden délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df776f2d-fc47-45ee-bdd1-dab2adccd6df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha tippelnünk kellene, valószínűleg nem sok ilyen zöld szörnyeteggel találkozunk majd az utcákon. ","shortLead":"Ha tippelnünk kellene, valószínűleg nem sok ilyen zöld szörnyeteggel találkozunk majd az utcákon. ","id":"20210610_A_tusarku_Crocs_papucs_nem_viccel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df776f2d-fc47-45ee-bdd1-dab2adccd6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcdf935-c8a4-481c-a016-93a43e6d71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210610_A_tusarku_Crocs_papucs_nem_viccel","timestamp":"2021. június. 10. 11:54","title":"A tűsarkú Crocs papucs nem viccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","shortLead":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","id":"20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef970b-37b6-459d-978f-683ae39c6b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","timestamp":"2021. június. 10. 07:59","title":"Teljesen új arcot és éjjellátó kamerát kapott az Opel Grandland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen tiltakoztak.","shortLead":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen...","id":"20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdb6d12-2713-4756-a7f6-8acc7716ff37","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","timestamp":"2021. június. 10. 13:31","title":"Fertő tavi cölöpházak darabjait vitték Mészáros Lőrinc villája elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11389631-0a94-42e1-bcb7-8d5a87be6006","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virág és Nóra története sikeresen szerepelt egy újabb nemzetközi fesztiválon. ","shortLead":"Virág és Nóra története sikeresen szerepelt egy újabb nemzetközi fesztiválon. ","id":"20210609_Fodijat_nyert_Linzben_az_Anyaim_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11389631-0a94-42e1-bcb7-8d5a87be6006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec8ff3-3f4f-451e-82fd-5ec74229a8fa","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Fodijat_nyert_Linzben_az_Anyaim_tortenete","timestamp":"2021. június. 09. 10:14","title":"Fődíjat nyert Linzben az Anyáim története, a magyar szivárványcsaládról szóló dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","shortLead":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","id":"20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b27090-d520-482c-81b7-e3161fee0e22","keywords":null,"link":"/elet/20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","timestamp":"2021. június. 10. 13:59","title":"„A lehető legtávolabb a Bajnokok Ligájától” – magyar pálya is bekerült a különleges fotósorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]