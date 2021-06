Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi „kísérleti génterápia”. A felvételt álhírként jelölte meg a tényellenőrző.","shortLead":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi...","id":"20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a664a6d-6b42-4885-aedd-639a9deaf684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","timestamp":"2021. június. 11. 21:46","title":"AFP: Álhíreket terjeszt egy nyugalmazott magyar tudós a koronavírus elleni vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","shortLead":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","id":"20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4e6bcc-080d-4b20-bd53-ba1f9b0f42de","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"Tamás Ervin: Előválasztás – ősszel a tavaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több mint hatezer ember került be a társaságba, így számuk már meghaladja a hatvanezret. A Boston Consulting Group (BCG) számításai szerint a 60 ezer szupergazdag 22 ezer milliárdos vagyont halmozott fel, ez a világ befektethető pénzének 15 százalékát jelenti.

Ezt a morális dilemmát veti fel a szerző A zsarnok halála című új regényében. Hasonló erkölcsi kérdésnek látja azt is, hogy a jogállamiság helyreállítható-e a jogállamiságot megkerülő lépésekkel. 