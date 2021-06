Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például ételekkel és történetekkel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2dfa4-a1a1-40bc-b110-d537953ff293","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","timestamp":"2021. június. 23. 09:30","title":"Foci helyett: Pizza! Szusi! Hamburger!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","shortLead":"Az alkotók a finálé közeledtével morfondíroztak egyet a kérdésen. ","id":"20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ca367-fa0d-4e47-87c7-8294f5e172e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Baratok_kozt_Magdi_anyus_papirgalacsin","timestamp":"2021. június. 23. 09:50","title":"Mi lett volna a Barátok közttel, ha Magdi anyussal nem végez egy papírgalacsin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","shortLead":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","id":"20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f055f0-5d21-4971-8734-f7fd79854367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","timestamp":"2021. június. 22. 11:46","title":"Jelentősen csökkenti autóinak gyártási költségét a BMW, beindítják a debreceni gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz az ellenfél. Hat sorsdöntő meccs maradt a 2021-es Európa-bajnokság harmadik csoportköréből. ","shortLead":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz...","id":"20210622_euro2020_eselylatolgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9550da-da7c-4ffc-a5b6-dcf03b96e2b9","keywords":null,"link":"/sport/20210622_euro2020_eselylatolgato","timestamp":"2021. június. 22. 12:26","title":"Bikaerős csapatokat foghatnak ki a továbbjutásról álmodozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af4a2c3-5cb3-473f-9226-4a6ce767f24f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Led Zeppelin brit zenekarról neveztek el egy Ecuadorban talált új békafajt: az Ecuador és Peru között húzódó Cordillera del Cóndor hegyvonulaton felfedezett faj a Pristimantis ledzeppelin nevet kapta. ","shortLead":"A Led Zeppelin brit zenekarról neveztek el egy Ecuadorban talált új békafajt: az Ecuador és Peru között húzódó...","id":"20210622_ecuador_uj_bekafaj_led_zeppelin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af4a2c3-5cb3-473f-9226-4a6ce767f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2913a4e-fe80-496f-8be4-b8b9ca775913","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_ecuador_uj_bekafaj_led_zeppelin","timestamp":"2021. június. 22. 10:03","title":"Ismerje meg a békát, amit a Led Zeppelinről neveztek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69bc5f-dac4-41a9-814e-49080afe4a35","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","timestamp":"2021. június. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Állj, előbb egy Karácsony-videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","shortLead":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","id":"20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006f5c-908f-470c-9d56-447b3647b595","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","timestamp":"2021. június. 22. 17:17","title":"Itt a tökéletes fiúbanda: összeállt a Backstreet Boys és az N'SYNC néhány tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]