Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok megállapították, hogy a több mint 26 millió éve élt állat az óriás orrszarvúk egy új faja.","shortLead":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok...","id":"20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f10c98-ab55-4de7-ab60-32637224f5d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"20 000 kilót nyomott az orrszarvú, amelynek most megtalálták a csontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel, így a Covid–19-cel szemben is, sőt még az oltások is hatékonyabbak lehetnek.","shortLead":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel...","id":"20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d06118-aeef-4baf-b573-ea3b8d0c7d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 08:03","title":"Egyszerű, mondhatni otthoni módszerrel hatékonyabbá tehető koronavírus elleni oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","shortLead":"Sokan tiltakoztak, petícióztak, jogi úton akarták megakadályozni – hiába.","id":"20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a20a6b-7fb0-43c5-93c5-12531a891c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee858917-8d74-4a63-be2a-4364a0d96d41","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Tul_szexi_lett_a_Marilyn_Monroeszobor_megis_felallitottak_Floridaban","timestamp":"2021. június. 23. 10:41","title":"Túl szexi lett a Marilyn Monroe-szobor, mégis felállították Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","shortLead":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","id":"20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70edb5d-0308-489e-8bda-5e4bb8c92a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","timestamp":"2021. június. 23. 09:40","title":"Reuters Intézet: A HVG és az RTL Klub a legmegbízhatóbb hírforrások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is lesz egy különleges, némiképp egyszerűsített S verzió.","shortLead":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is...","id":"20210623_windows_11_se_verzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe317f1d-e2d0-49ab-a2f6-f5bfb12ba23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_se_verzio","timestamp":"2021. június. 23. 11:03","title":"Különlegesen egyszerű verzió is jöhet a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy a Krím mellett sodródott az orosz hadihajók közelébe egy brit hajó, figyelmeztető lövéseket adtak le felé.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy a Krím mellett sodródott az orosz hadihajók közelébe egy brit hajó...","id":"20210623_orosz_brit_hajo_krim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da77bd-5371-4cf3-b9f7-dcaefd11380c","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_orosz_brit_hajo_krim","timestamp":"2021. június. 23. 14:16","title":"Az oroszok azt állítják, figyelmeztető lövéseket és bombákat küldtek egy brit hajó felé, a brit kormány cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme egy újabb ok, miért érdemes meginni néhány csésze feketét.","shortLead":"Íme egy újabb ok, miért érdemes meginni néhány csésze feketét.","id":"20210623_kave_kavezas_majbetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185369ea-e173-4da0-aae2-aae997db731a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_kave_kavezas_majbetegseg","timestamp":"2021. június. 23. 13:26","title":"Aki kávézik, annál kisebb valószínűséggel alakul ki krónikus májbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban 2 százalékos emelést javasolt, de végül 4-ben állapodtak meg.","shortLead":"A cég korábban 2 százalékos emelést javasolt, de végül 4-ben állapodtak meg.","id":"20210622_ge_aviation_veresegyhaz_beremeles_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faa7eef-14e2-495b-b701-d18576b33bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20210622_ge_aviation_veresegyhaz_beremeles_sztrajk","timestamp":"2021. június. 22. 19:33","title":"Megegyeztek a béremelésről a GE veresegyházi gyárában, nem lesz sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]