[{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. A hvg.hu-n már meg is nézhető. Az amerikai tiktokkerek már elkezdtek átregisztrálni egy másik kínai appra, ahol a két ellenséges nemzet fiataljai egyelőre egészen valószínűtlenül szívélyesen közelednek egymáshoz. 