Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz narratíva átvétele mindenképpen jó pont Putyinnál. De az orosz...","id":"20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:37","title":"Újabb engedmény Oroszországnak: Trump választásokat akar Ukrajnában" ","shortLead":"Új márkával jelentkezik a sussexi hercegné, most a Netflixszel karöltve próbálja megvetni a lábát a lekvárbizniszben. ","id":"20250218_meghan-markle-uj-vallalkozas-as-ever-netflix","timestamp":"2025. február. 18. 13:26","title":"Meghan Markle megint kitalált valami újat, hogy pénzt csináljon" Az Etna pedig egy aktív tűzhányó, ami ismét kitört.","shortLead":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be a magma, ahol még nem volt vulkánkitörés, a Nápolyi-öbölben a „szokásos" földmozgás rázta meg a helyieket és Messinánál sem szokatlan jelenség, ha megmozdul a föld.","id":"20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","timestamp":"2025. február. 18. 10:34","title":"Földközi-tengeri földrengések: Szantorininél nyugalomra, vulkánkitörésre és nagyobb kataklizmára is van esély" Mutatjuk, mit lehet tenni a Windows gyorsítása érdekében.","shortLead":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt.","id":"20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","timestamp":"2025. február. 20. 08:03","title":"Lassan indul el a windowsos gépe? Íme három módszer, amikkel felgyorsíthatja a folyamatot","id":"20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","timestamp":"2025. február. 20. 08:03" Sorra vettük, milyen formában vannak a játékosok egy hónappal a megmérettetés előtt.","shortLead":"Március 20-án és 23-án fontos mérkőzések várnak a magyar válogatottra, amely Törökország ellen harcolná ki a bennmaradást a Nemzetek Ligájában.","id":"20250220_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-marco-rossi-keret-elemzes-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-dibusz-denes-gulacsi-peter-nikitscher-tamas-schafer-andras-varga-barnabas-nagy-zsolt-ferencvaros-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 05:31","title":"Nagy gondban van Marco Rossi, és kevés ideje maradt, hogy megoldást találjon a problémákra" ","shortLead":"Az edző, aki a bejelentés alkalmából promóvideót is közzétett, az Európa-bajnok Jackl Vivien felkészülését irányítja majd.","id":"20250218_shane-tusup-uszoedzo-jackl-vivien-europa-bajnok-honved-uszas","timestamp":"2025. február. 18. 12:08","title":"Úszóedzőként tér vissza Shane Tusup, az egyik Eb-győztes nagy magyar tehetséggel dolgozik együtt" Bár ez nem tűnik nagy durranásnak, de a tudományban ez fontos lehet.","shortLead":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak „életben" egy szappanbuburékot.","id":"20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","timestamp":"2025. február. 18. 15:03","title":"Guinness-rekord: 84 percen át lebegtetett egy szappanbuborékot két egyetemista"