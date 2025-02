Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi közreműködésére az eddiginél is jobban számíthat az Európai Bizottság.","shortLead":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi...","id":"20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e.jpg","index":0,"item":"24ecb29d-e84b-4d99-af95-e28589b528f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","timestamp":"2025. február. 24. 15:24","title":"„Az engedetlen tagállamokat büntetik” – a költségvetésről vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai segítség ellentételezéseként.","shortLead":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai...","id":"20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4a13dfc2-7aad-4dc2-bfbc-2898d2e274e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","timestamp":"2025. február. 24. 17:42","title":"Karnyújtásnyira a megállapodás az ásványkincsekről szóló ukrán–amerikai tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és függetlenként folytatja, de a Magyar Kétfarkú Kutya Pártból kilép. A párt szerint személyes konfliktusok állnak a háttérben.","shortLead":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és...","id":"20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143.jpg","index":0,"item":"bbda401f-8b9b-450b-9b31-922e0fc62560","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","timestamp":"2025. február. 25. 15:44","title":"Elvesztette egyetlen képviselőjét a Kutyapárt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","shortLead":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","id":"20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"1095a6eb-a558-4926-9e6a-2f9bf53269ed","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","timestamp":"2025. február. 25. 10:29","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, több százan imádkoztak érte a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","shortLead":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","id":"20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944.jpg","index":0,"item":"c181d9f1-b597-4585-b0dc-eb53c0ded19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","timestamp":"2025. február. 24. 16:21","title":"Negyvenmillió forintnyi lopott elektromos bringával kaptak el egy furgont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","shortLead":"Zelenszkij hamarosan Washingtonba utazik a megállapodás aláírására.","id":"20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4ea673cc-0537-40ea-b0bb-b846f725d62a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Megegyezett-Kijev-es-Washington-az-ukran-asvanykincsekrol","timestamp":"2025. február. 25. 21:54","title":"Megegyezett Kijev és Washington az ukrán ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja a kiskereskedőktől, és a versenyhivatal szerint ez így már rendben van. A törvény betűje szerint kartellnek minősül az árak „összehangolt megállapítása”. A versenyhivatal szerint ha árcsökkenés a vége, akkor nem kartell a kartell.","shortLead":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja...","id":"20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"312efe5f-d506-45ef-bab3-55556298d36f","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","timestamp":"2025. február. 24. 15:09","title":"A GVH szerint a jó ügy érdekében elkövetett kartellezés nem kartellezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A főpolgármester nem mehet szabadságra, ha nincs helyettese, de az is törvénytelen, ha nem veheti ki a szabadnapokat. Ez a kérdés is napirenden lesz a közgyűlés szerdai ülésén, valamint a Rákosrendezőre tervezett beruházás előkészítését is megkezdi a főváros.","shortLead":"A főpolgármester nem mehet szabadságra, ha nincs helyettese, de az is törvénytelen, ha nem veheti ki a szabadnapokat...","id":"20250225_Most-lehet-igazan-kellemetlen-hogy-Karacsony-Gergelynek-nincsen-helyettese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"89ec7af4-ba64-42b4-ae7a-91832063e2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Most-lehet-igazan-kellemetlen-hogy-Karacsony-Gergelynek-nincsen-helyettese","timestamp":"2025. február. 25. 18:01","title":"Most lehet igazán kellemetlen, hogy Karácsony Gergelynek nincs helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]