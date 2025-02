Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","id":"20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"665a4b3b-b69a-4968-b2fd-f127722c64b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","timestamp":"2025. február. 24. 09:35","title":"A Konklávé szereplői is reagáltak Ferenc pápa egészségi állapotára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","shortLead":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","id":"20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6.jpg","index":0,"item":"a3e30ded-0ac4-4862-a612-194153def993","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","timestamp":"2025. február. 25. 16:29","title":"Megerősítette az ukrán parlament Zelenszkij elnökségét, és azt is kimondták, mikor lehet választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","id":"20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7534764f-d238-4998-aaf5-e6dae32b78d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","timestamp":"2025. február. 24. 11:37","title":"Magyar Péter Orbánt elvtársazva gratulált Friedrich Merz győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","shortLead":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","id":"20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e.jpg","index":0,"item":"b56876fa-1985-42f8-86a3-c047769a377e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","timestamp":"2025. február. 25. 08:24","title":"Meredeken csökken a benzines autó eladása, a hibridek veszik át a vezető szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09afc8e7-21cd-4189-bc0c-42c02826e089","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bár úgy tűnik, Ukrajna magára maradt, miközben az Egyesült Államok és Oroszország a feje fölött alkudozik a békéről, a háttérben több, a nemzetközi közösség által finanszírozott humanitárius program is fut, jelentős összegek gyűlnek az újjáépítésre. A háború kitörésének harmadik évfordulóján összeszedtük, milyen források állnak Ukrajna rendelkezésére.","shortLead":"Bár úgy tűnik, Ukrajna magára maradt, miközben az Egyesült Államok és Oroszország a feje fölött alkudozik a békéről...","id":"20250224_Ukrajna-rekonstrukcioja-eu-eib-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09afc8e7-21cd-4189-bc0c-42c02826e089.jpg","index":0,"item":"a0e436f0-a3db-433f-afc7-a7fe27b8a093","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_Ukrajna-rekonstrukcioja-eu-eib-tamogatas","timestamp":"2025. február. 24. 13:06","title":"Ukrajna rekonstrukciója – hogyan építenek újjá egy háborúban álló országot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","shortLead":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","id":"20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42.jpg","index":0,"item":"242230a8-11ab-47d5-8793-7aac09acfd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","timestamp":"2025. február. 24. 08:58","title":"Érdekes ötlettel gyorsítaná az elektromosautó-tüzek oltását a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","shortLead":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","id":"20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74.jpg","index":0,"item":"3b76422f-2ef8-429d-ad65-3039e23d0984","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","timestamp":"2025. február. 24. 19:05","title":"Az élelmiszerboltok is elmondták, mit gondolnak Orbán Viktor bejelentéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]