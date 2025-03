Tovább élénkült februárban a lakáspiaci kereslet: februárban több mint 328 ezer telefonos érdeklődést mért az ingatlan.com az eladó lakóingatlanok iránt, ami éves összevetésben közel 5 százalékos élénkülést jelent.

Az új lakásoknál 80 százalékkal ugrott meg az érdeklődés 2024 februárjához képest, a használtaknál viszont csak 3 százalékos volt a növekedés. A lakáspiac dinamikájából kiolvasható, hogy még mindig a befektetők jelentik az élénkülés motorját, de a megjelenésük piacra kényszeríti a saját célra vásárló vevőket is. Ők ugyanis igyekeznek elébe menni a lakásdrágulásnak.

A kínálati oldal is bővül, de nem tud lépést tartani a keresletivel. A tulajdonosok és ingatlanközvetítők több mint 34 ezer eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel februárban, ami éves szinten 4 százalékos növekedést jelent, a választék mégis csökkent. Az ingatlan.com szakemberei szerint ez különösen ott jelent problémát, ahol a kínálat szűkülése a kereslet növekedésével jár együtt, mert ez árnövekedést vetít előre. Pest, Fejér és Baranya megyében például 12-20 százalékkal csökkent éves összevetésben az eladólakóingatlan-hirdetések száma, miközben a kereslet 8-20 százalékos emelkedést mutatott.

Az ingatlan.com szerint a jelenlegi kilátások, az eddigi élénkülés alapján 2025-ben 145-150 ezer adásvételre számíthatunk, ami a már 2022 előtti időszak dinamikáját tükrözi.

De már februárban felpörögtek a tranzakciók is, ami pedig már a Duna House hétfői közleményéből derül ki. Az év második hónapjában a DH becslése szerint 11 338 adásvétel történt, ez az előző hónap eredményeit 22%-kal haladja meg, míg a szintén aktívnak mondható, tavaly februárhoz hasonlítva is 5%-kal jobb teljesítményt takar. Az év második hónapjára becsült adásvételszám kimagasló, és a tavalyi év legjobban teljesítő hónapjához, júliushoz mérten is csupán 2%-kal marad el.

Mindeközben a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai alapján a jelzáloghitel-piacon idén februárban 115 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. Ez a teljesítmény a szakértők által az előző hónapra becsült volumenhez képest 4%-os mérséklődést jelent, a 2024-es év azonos időszakában mért MNB-adathoz hasonlítva viszont 35%-kal jobb teljesítményt mutat.

A fenti fejleményekkel együtt viszont az ingatlanok is drágulnak. Nemrég írtunk arról, hogy átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva Budapesten 10 évig kell gürizni, hogy összejöjjön egy használt lakás ára, de Debrecenben még ennél is tovább. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha valaki a nettó átlagkereset 30 százalékát tudja félretenni, akkor 20-30 évig kell spórolnia.

