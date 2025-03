Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6494d925-3f5e-4182-ab1b-3c1526f8c0ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Márciusban debütál az új márka a régiónkban.","shortLead":"Márciusban debütál az új márka a régiónkban.","id":"20250324_KGM-lett-a-SsangYongbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6494d925-3f5e-4182-ab1b-3c1526f8c0ce.jpg","index":0,"item":"4899a778-a5d9-4394-964e-1ecc4eece958","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_KGM-lett-a-SsangYongbol","timestamp":"2025. március. 24. 16:21","title":"KGM lett a SsangYongból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","shortLead":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","id":"20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0.jpg","index":0,"item":"0ea79185-0b15-4da3-9cf1-bff2348bc617","keywords":null,"link":"/elet/20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","timestamp":"2025. március. 25. 10:31","title":"Javult Galambos Lajos egészségi állapota a szabad levegőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","shortLead":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","id":"20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15.jpg","index":0,"item":"1355dc1f-f291-4892-8496-34b83028f19f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:23","title":"Aligátor és krokodil párbaját vették videóra Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc9347-87f2-43fc-988b-dca4e064eba0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár ezer ügynökből is állhat az új munkacsoport.","shortLead":"Akár ezer ügynökből is állhat az új munkacsoport.","id":"20250325_elon-musk-tesla-doge-fbi-munkacsoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aacc9347-87f2-43fc-988b-dca4e064eba0.jpg","index":0,"item":"aeb4df23-a4b3-485d-be47-c8dc53502f3c","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_elon-musk-tesla-doge-fbi-munkacsoport","timestamp":"2025. március. 25. 17:58","title":"Az FBI külön munkacsoportot hoz létre a Tesla szalonjait ért támadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem kormányzati hálózaton, hanem olyan chatcsoportban beszéltek meg, amelybe véletlenül bevontak egy újságírót is. Tudott-e Trump arról, mit művelnek az emberei? Ki engedhette be a csoportba az Atlantic főszerkesztőjét?","shortLead":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem...","id":"20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"443a0475-e1f3-42b4-b7e6-6a4bf2d44ec0","keywords":null,"link":"/360/20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","timestamp":"2025. március. 25. 15:56","title":"Ez történik, ha tévés kommentátort nevezel ki a Pentagon élére – lehet-e kémkedési ügy a Signal-botrányból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre azonban csak kórházakban és a kiképzésben.","shortLead":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre...","id":"20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"73a44543-eccf-4edc-a8e1-80c0bf10fb0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","timestamp":"2025. március. 25. 13:03","title":"Már a kínai hadsereg is próbálgatja a DeepSeek MI-jét, igaz, egyelőre nem a harctéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]