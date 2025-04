Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is azonosíthatók – hívja fel egy figyelmet egy kutatás.","shortLead":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is...","id":"20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff.jpg","index":0,"item":"702b9b8e-8aa9-4cad-ac22-02b25b07c28e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","timestamp":"2025. április. 10. 13:03","title":"Meglepő dolog segítheti a depresszió korai felismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b19234-20d3-4396-892c-f476d69df0d2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kilátásba helyezték, amely feltárja az elkövetett hibákat.","shortLead":"Egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kilátásba helyezték, amely feltárja az elkövetett hibákat.","id":"20250408_Meghallgatasra-hivtak-a-KSH-elnokot-mert-evekig-torz-szegenysegi-adatokat-kozolhettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b19234-20d3-4396-892c-f476d69df0d2.jpg","index":0,"item":"b88327d1-c056-48db-ab48-a52dc35ea449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Meghallgatasra-hivtak-a-KSH-elnokot-mert-evekig-torz-szegenysegi-adatokat-kozolhettek","timestamp":"2025. április. 08. 19:28","title":"Meghallgatásra hívták a KSH-elnököt a furcsa szegénységi adatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20ce0c8-b5ca-4d13-aa53-2071f6b634e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyitás utáni borúshoz képest is tudott romlani a hangulat mindenütt a kontinensen.","shortLead":"A nyitás utáni borúshoz képest is tudott romlani a hangulat mindenütt a kontinensen.","id":"20250409_esesben-az-europai-tozsdek-trump-vamhaboruja-es-a-kinai-valasz-utan-dax-cac-stoxx-600-ibex-ftse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c20ce0c8-b5ca-4d13-aa53-2071f6b634e5.jpg","index":0,"item":"9e397b12-70e1-4d75-9bd5-656509b78c74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_esesben-az-europai-tozsdek-trump-vamhaboruja-es-a-kinai-valasz-utan-dax-cac-stoxx-600-ibex-ftse-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 15:00","title":"Pánik tört ki az európai tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump által bejelentett vámokra ahelyett, hogy tárgyalásokat kezdene az amerikai elnökkel. ","shortLead":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump...","id":"20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"74a6bd16-1950-4261-9da3-2f6a4f364350","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","timestamp":"2025. április. 09. 08:19","title":"Magyarország is támogatni fogja Trump szankcióit Oroszországgal szemben, amennyiben Putyin nem hajlandó a tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d4c4c6-c277-47f8-8798-7919a9d68f95","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"Egyelőre a marhatelepeken pusztít a kór, de a sertésexportot már így is korlátozzák, ráadásul meg kell küzdeni a madárinfluenzával is. ","shortLead":"Egyelőre a marhatelepeken pusztít a kór, de a sertésexportot már így is korlátozzák, ráadásul meg kell küzdeni...","id":"20250409_Husszovetseg-husipar-Eder-Tamas-szaj-es-koromfajas-jarvany-serteshus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d4c4c6-c277-47f8-8798-7919a9d68f95.jpg","index":0,"item":"8a773069-01ac-4691-8646-fdb538ede9ef","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Husszovetseg-husipar-Eder-Tamas-szaj-es-koromfajas-jarvany-serteshus-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:20","title":"Épp helyrebillent volna a húsipar, amikor kitört a száj- és körömfájás járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","shortLead":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","id":"20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9.jpg","index":0,"item":"f57b56d2-1067-410e-a0c7-2a7f3cc015c4","keywords":null,"link":"/elet/20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","timestamp":"2025. április. 09. 09:04","title":"Ókovács Szilveszter szerint testszégyenítés, amit az operaházi szakszervezet tett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","shortLead":"A két telekomcég eltekint az inflációkövető díjkorrekciótól idén, sőt jövő év közepéig maradnak a díjak.","id":"20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270c89e7-c355-4b82-99c7-a4cf28f73d9d.jpg","index":0,"item":"93c6852d-10ac-47e3-85bb-ffd51940da94","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_magyar-telekom-one-4ig-zrt-telekommunikacio-inflaciokoveto-aremeles-elmarad-nem-lesz-dijkorrekcio-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 09:59","title":"Fontos bejelentést tett a Telekom és a One: idén elmarad az áremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]