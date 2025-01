Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","shortLead":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","id":"20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"0f612422-4258-4ee4-b7ae-952a1adea059","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:25","title":"Karácsony Gergely: A fővárosnak elővásárlási joga van Rákosrendező területére, amivel élni is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711d5306-8c94-4b22-ad4d-b049b9b4544b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor nem reprezentatív felmérését kitöltő több mint 500 fő válaszai alapján az inflációkövető állampapírral rendelkezők közel 75 százaléka tervezi befektetésének visszaváltását. Az érintettek egy része másfajta állampapírt választana, de még így is nagyságrendileg 2700 milliárd forint áramolhat ki a kincstárból. ","shortLead":"A Bankmonitor nem reprezentatív felmérését kitöltő több mint 500 fő válaszai alapján az inflációkövető állampapírral...","id":"20250122_allampapir-felmeres-pmap-inflaciokoveto-kincstar-bankmonitor-megtakaritas-penz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711d5306-8c94-4b22-ad4d-b049b9b4544b.jpg","index":0,"item":"666e3705-3601-460e-81f5-322e351e0c25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allampapir-felmeres-pmap-inflaciokoveto-kincstar-bankmonitor-megtakaritas-penz-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 15:02","title":"Egy új felmérés szerint a befektetők háromnegyede visszaválthatja a prémium állampapírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","shortLead":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","id":"20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"d34c8104-ba04-4416-a1f5-4f2f8ef465a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","timestamp":"2025. január. 22. 07:49","title":"„Az Európai Unió nagyon, nagyon rossz hozzánk” – mondta Trump, és fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52d9ca8-13ba-4243-a3a5-ae5c8a43d9a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb közéleti személyiségek, politikusok mondták el véleményüket a rapper friss klipjéről.","shortLead":"Újabb közéleti személyiségek, politikusok mondták el véleményüket a rapper friss klipjéről.","id":"20250121_Toroczkai-a-zsidozo-sorokat-udvozli-Majka-uj-klipjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a52d9ca8-13ba-4243-a3a5-ae5c8a43d9a7.jpg","index":0,"item":"7b73ef96-0723-4159-a05b-937ceb178290","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Toroczkai-a-zsidozo-sorokat-udvozli-Majka-uj-klipjeben","timestamp":"2025. január. 21. 16:00","title":"Toroczkai a zsidózó sorokat üdvözli Majka új klipjében, Pottyondy Edina pedig már csak egy dologra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","shortLead":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","id":"20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9.jpg","index":0,"item":"9b6991be-daa0-4bff-a277-7d27f8fc1f3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","timestamp":"2025. január. 22. 06:44","title":"BBC: Eltűntek az FBI oldaláról a Capitolium elfoglalásával kapcsolatos nyomozásról szóló információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Modern raktárak: ilyen a munkamegosztás emberek és robotok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0a966058-352e-416f-83af-40327ecc4154","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jékely Bertát vélt politikai meggyőződése miatt rúgták ki Lázár minisztériumából.","shortLead":"Jékely Bertát vélt politikai meggyőződése miatt rúgták ki Lázár minisztériumából.","id":"20250121_Tarr-Zoltan-felesege-megtamadta-miniszteriumi-felmenteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a966058-352e-416f-83af-40327ecc4154.jpg","index":0,"item":"084c0feb-20c2-46ba-9031-9820dd8d0d52","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Tarr-Zoltan-felesege-megtamadta-miniszteriumi-felmenteset","timestamp":"2025. január. 21. 13:40","title":"Tarr Zoltán felesége megtámadta minisztériumi felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7a966-afca-419f-8ce4-13558c284669","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Esteban Oconnal váltott rádióüzeneteit biztosan halljuk majd. ","shortLead":"Esteban Oconnal váltott rádióüzeneteit biztosan halljuk majd. ","id":"20250121_Eloszor-lesz-noi-versenymernoke-egy-Forma-1-es-csapatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab7a966-afca-419f-8ce4-13558c284669.jpg","index":0,"item":"bacea476-4dd9-47f7-8884-b7a1ec427471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Eloszor-lesz-noi-versenymernoke-egy-Forma-1-es-csapatnak","timestamp":"2025. január. 21. 18:37","title":"Először lesz női versenymérnöke egy Forma–1-es csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]