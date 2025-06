Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként” befagyasztanák a gyógyszerpiaci szereplők ","shortLead":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként”...","id":"20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"961d5597-c205-4b95-992e-ef6fa2d475c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","timestamp":"2025. június. 06. 08:54","title":"A fájdalomcsillapítóktól a körömlakkon át a végbélkenőcsig – kiszivárgott Nagy Márton árbefagyasztós gyógyszerlistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","shortLead":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","id":"20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7.jpg","index":0,"item":"f0d187ad-41c9-4b73-b19f-fab6d6a64294","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","timestamp":"2025. június. 05. 05:43","title":"Csak olyan emberek világosíthatják fel a gyerekeket az iskolákban, amilyenek nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","shortLead":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","id":"20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"38f79340-b6bd-4829-bc84-5ef93e2a22e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","timestamp":"2025. június. 04. 20:59","title":"Elsőre átment a kifogástalan életvitel ellenőrzésen a letartóztatott javítóintézeti igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. ","shortLead":"A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. ","id":"20250606_Hazatert-a-korhazbol-Jeszenszky-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"632bb145-1473-4fe3-92ec-462d07096493","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Hazatert-a-korhazbol-Jeszenszky-Geza","timestamp":"2025. június. 06. 12:36","title":"Kiengedték a kórházból Jeszenszky Gézát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b0a06c-782f-49b0-84b2-71178d11d0e1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A várakozásoknak megfelelően az orosz–ukrán béketárgyalások újabb isztambuli fordulója sem hozott áttörést. Kijev és Moszkva is kitart álláspontja mellett, az oroszok pedig nem egyeznek bele a legalább egy hónapos tűzszünetbe. Viszont talán jöhet az újabb fogolycsere.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően az orosz–ukrán béketárgyalások újabb isztambuli fordulója sem hozott áttörést. Kijev és...","id":"20250604_hvg-orosz-ukran-haboru-beke-tuzszunet-targyalas-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b0a06c-782f-49b0-84b2-71178d11d0e1.jpg","index":0,"item":"e6bf439c-031f-45dd-9b1a-394ade666350","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-orosz-ukran-haboru-beke-tuzszunet-targyalas-trump","timestamp":"2025. június. 04. 18:30","title":"Dróntámadásokkal a békéért: sehogy sem állnak az orosz–ukrán tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben egy létező robotkutya is fontos szerepet kap.","shortLead":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben...","id":"20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3.jpg","index":0,"item":"642beef8-c945-4fce-9d52-528327f55dde","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","timestamp":"2025. június. 06. 11:00","title":"Mi lenne, ha az életünknek egy második verziója is létezne? – Új klippel jelentkezett cibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található Duna Palotát – értesült a HVG. A vállalat tájékoztatása szerint jelenleg még csak a terveken dolgoznak, így egyelőre nem árulták el, mihez kezdenek a több mint 1200 négyzetméteres épülettel. ","shortLead":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található...","id":"20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa.jpg","index":0,"item":"4c616368-6ac6-4739-8d87-53574f044408","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 05:20","title":"A Market Zrt. tulajdonosának érdekeltségébe került a legendás belvárosi palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a7c1f4-211b-4700-9d7e-d3f29142d1c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„A semmiről is bármi eszébe jutott, amit azonnal több nyelven a közönség tudtára is adott” – mondta egykori kollégájáról.","shortLead":"„A semmiről is bármi eszébe jutott, amit azonnal több nyelven a közönség tudtára is adott” – mondta egykori...","id":"20250606_Kudlik-Julia-bemondo-Magyar-Televizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64a7c1f4-211b-4700-9d7e-d3f29142d1c8.jpg","index":0,"item":"1057f39f-77ad-4e21-81d5-2f97b19afcf7","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Kudlik-Julia-bemondo-Magyar-Televizio","timestamp":"2025. június. 06. 13:37","title":"Kudlik Júlia Antal Imréről: Olyan volt, mintha a bátyám lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]